Совладелец девелопера Glorax: мы намерены и дальше пользоваться инструментом облигаций

Александр Андрианов рассказал о стратегии компании и перспективах участия в реставрации Апраксина двора в Петербурге

Совладелец девелопера Glorax: мы намерены и дальше пользоваться инструментом облигаций Фото: Glorax

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax под влиянием событий 2022 года, нелегкого для российской строительной индустрии, был вынужден заменить часть поставщиков материалов и оборудования. Кроме того, компания отложила запуск крупного проекта в Петербурге, а также перенесла размещение облигационного займа на 1 млрд рублей.

Девелоперу все же удалось по итогам прошлого года удвоить продажи жилой недвижимости, однако с учетом тенденций на рынке Glorax в ближайшей перспективе намерен сконцентрироваться на строительстве более доступного по цене жилья и на традиционных для себя регионах присутствия.

О проектах компании, планах IPO и новой попытке выйти на рынок облигаций в интервью "Интерфаксу" рассказал первый вице-президент и совладелец Glorax Александр Андрианов.

- С какими результатами компания Glorax завершила 2022 год? Удалось ли превысить показатели 2021 года?

- Девелоперы по итогам прошлого года потеряли в выручке от 30% до 50% в зависимости от сегмента строительства. Тем не менее, по итогам 2022 года нам удалось увеличить продажи жилья в два раза по отношению к 2021 году, как в натуральном, так и в денежном выражении. Рост связан с выводом на рынок трех новых жилых комплексов в Санкт-Петербурге.

- Как изменилась стратегия Glorax в контексте текущих экономических условий? Какие задачи стоят перед компанией на ближайшую перспективу?

- В планах продолжение реализации текущих проектов, а также вывод на рынок новых объектов строительства, в частности, в новых для компании регионах. Так, в третьем квартале стартует строительство жилого комплекса в Нижнем Новгороде. Первая очередь строительства предполагает возведение двух башен с авторской архитектурой. Следующая очередь предполагает реконструкцию трех зданий ансамбля мельницы "Башкирова с сыновьями" (мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" - ИФ), признанных объектами культурного наследия.

С учетом сложившейся экономической конъюнктуры и смещения спроса на более доступное жилье, решили усилить свое присутствие в сегменте комфорт-класса. Сейчас на этапе проектирования и ближайшем выходе на стройку у нас находятся 850 тыс. кв. метров, а к 2025 году объем проектов в строительстве достигнет 1,5 млн кв. метров, в то время как ввод жилья - 500 тыс. кв. метров в год.

- Планируете ли увеличение земельного банка в этом году? В каких регионах и городах?

- Пока регионы присутствия остаются те же - Москва, Петербург и Ленинградская область, а также Нижний Новгород. Два земельных участка находятся в сделке, но мы о них расскажем подробнее позднее. Могу только сказать, что речь идет о покупке земли в Нижнем Новгороде. Хотели бы еще что-то приобрести в Москве, но рынок настолько ограничен и перегрет, что очень сложно найти участок с хорошей экономикой.

Эти рынки мы чувствуем и понимаем, а остальные для нас являются загадкой. Раньше смотрели другие регионы, но сейчас считаем, что необходимо достаточно умеренно развиваться из-за изменений геополитической обстановки.

- Консалтинговые компании с лета 2022 года говорят о снижении цен на рынке жилья в России. Застройщики, в свою очередь, запускают программы субсидирования ипотеки по околонулевым ставкам или предлагают дисконты. Как вы относитесь к такой практике? Предлагаете ли дисконты своим клиентам?

- Подобные меры стимулируют продажи жилья. Льготная ипотека - это один из инструментов, с помощью которых строительные компании пережили пандемию коронавируса и переживут, надеюсь, сегодняшнюю непростую ситуацию. Мы ушли от околонулевых ставок, но оставили субсидированную ипотеку под 3% годовых, также вместе с банком даем рассрочку на ипотеку под 1%.

Скидки на квартиры в размере до 10-20% предоставляли выборочно на ограниченное количество лотов.

- Думаете ли о сделках M&A? Например, активы шведской Bonava вам интересны?

- Покупка и присоединение компаний, работающих в нашем сегменте, действительно интересны для нас. Это также актуально для нас в связи с тем, что Glorax готовится стать публичной компанией к 2025-2026 годам. Расширение земельного банка и улучшение показателя EBITDA позволят укрепить позиции компании. Вместе с тем, принимая решение о покупке, в первую очередь мы будем оценивать портфель проектов компании и ликвидность активов, сам по себе чужой бренд для нас не имеет никакого значения.

Конкретно объекты Bonava для нас не представляют интереса.

- В 2022 году состоялось дебютное размещение облигаций Glorax на Московской бирже. В декабре ожидался выпуск 2-летних облигаций объемом 1 млрд рублей. Тогда сбор заявок, по данным источников на рынке, был отложен на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой. Какие именно причины побудили отложить размещение? Сохраняются ли планы по размещению?

- Да, дебютное размещение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей мы провели в августе прошлого года, по его итогам благополучно выплатили купоны. Ожидали, что появится возможность для второго размещения в конце года, но организаторы первого выпуска посоветовали нам отложить размещение. При принятии решения мы ориентировались на мнения профессионалов и рекомендации банков.

Если судить по декабрьским отчетам, то размещения были у компаний с высоким рейтингом "ААА(RU)", наш рейтинг "BBB-(RU)", что влечет повышенную ставку. В любом случае, мы намерены дальше пользоваться инструментом облигаций.

- Когда рассчитываете объявить новый сбор заявок?

- Уверен, в течение полугода окно откроется. Мы понимаем, что у инвесторов есть финансовые ресурсы. Из динамики отчетов банков следует, что постепенно рынок оживает, несмотря на внешние факторы.

- В начале 2022 года российским застройщикам пришлось искать новых поставщиков строительных, отделочных материалов и оборудования из-за приостановки работы, а впоследствии и ухода иностранных производителей из РФ. Как в Glorax решается эта проблема? Насколько компания зависима от импортных составляющих?

- Традиционно доля импортных материалов и комплектующих в жилых комплексах бизнес-класса и выше составляет порядка 30%, комфорт-класса - порядка 10%. За рубежом обычно закупалось инженерное оборудование, а также отделочные материалы, предметы декора и интерьерная мебель для входных групп. Отдельные позиции удалось заместить аналогами из России и Азии. Например, в РФ налажено производство лакокрасочных изделий, керамогранита, керамической сантехники.

Что касается лифтового оборудования, то мы не видим проблем с его приобретением. Помимо известной четверки (американский Otis, финский Kone, немецкие Schindler и Thyssen), которая объявила о прекращении операционной деятельности и продаже активов в России, лифты выпускают турецкая Merih, греческая Kleemann и китайские Fuji HD, Canny, Xizi. При этом в массовом сегменте жилищного строительства преобладают российские игроки - Щербинский лифтостроительный завод, "Московское электрооборудование и лифты" и Карачаровский механический завод.

Дефицит наметился среди сложных типологий лифтов, рассчитанных на высотные здания более 30 этажей. Как правило, в таких домах установлены шахты уникальных размеров и выполнена кастомная отделка, а к лифтам предъявляются особые технические требования: предполагается высокая плавность движения, отсутствие вибраций и шумов.

- Ранее сообщалось, что Glorax займётся реставрацией рынка Апраксин двор в Петербурге и инвестирует в этот проект 50 млрд руб. На какой стадии находится реализация этого проекта? Какие видите основные сложности?

- Действительно, мы проявляли интерес к участию в проекте. Glorax и правительство города в рамках ПМЭФ-22 (Петербургский международный экономический форум - ИФ) заключили соглашение о намерениях, но не более того. То есть документ носит декларативный характер и обозначает интерес к проекту, при этом он не устанавливает сроки или объем работ. По соглашению не предусматривается передача прав собственности или аренды на имущество в границах проекта от города к партнеру.

Кроме того, коммерческие помещения Апраксина двора имеют разветвленную структуру собственности. Предприниматели и городская администрация делят 57 павильонов общей площадью 170 тыс. кв. м, из них более 10 тыс. кв. м сдаются в аренду. Сложная схема реализации и перечисленные нюансы пока не позволяют нам принять окончательное решение о том, насколько нам интересен проект.

- Кроме того, Glorax заявлял о планах по созданию общественно-деловой инфраструктуры в Петербурге с объемом инвестиций в строительство 73,3 млрд рублей. Что представляет собой этот проект? В какие сроки он будет реализован?

- В нашем понимании, это может быть обширное пространство, включающее объекты деловой и коммерческой недвижимости. Предполагается объединение бизнес центров и коворкингов с коливингами, фитнес-клубами, кафе и магазинами. Рассматриваем разные локации под строительство, в том числе намывные территории Васильевского острова.

Как и по Апраксину двору, здесь действует соглашение о намерениях, которое ни к чему не обязывает компанию. С учетом текущих реалий и ситуации на рынке коммерческой недвижимости, мы отложили реализацию этого проекта.