Спрос на дебютные бонды Glorax на 1,5 млрд рублей вдвое превысил предложение

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спрос со стороны инвесторов на 3-летний выпуск облигаций ООО "Глоракс" серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей вдвое превысил предложение, в результате успешного дебюта девелопер планирует осенью выйти с новым выпуском в рамках зарегистрированной программы бондов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Техническое размещение на "Московской бирже" прошло 22 августа. Организатором выступил "Атон".

"Спрос на облигации компании в 2 раза превысил объем размещения. Но увеличения объема выпуска не производилось. Дальнейшие выпуски будут проходить в рамках новой зарегистрированной программы на 20 млрд рублей. Первый выпуск запланирован на октябрь-ноябрь текущего года", - прокомментировал итоги сделки вице-президент по инвестициям Gloraх Дмитрий Алмакаев.

Средства инвесторов будут направлены на дальнейшую региональную экспансию и увеличение земельного банка.

"Мы давно готовились к выходу на биржу, наращивали наш портфель проектов, заключали новые контракты. И сейчас, после успешного прохождения ПМЭФ, на котором мы заключили соглашения на общую сумму свыше 160 млрд рублей, мы рады объявить о размещении облигаций на "Московской бирже"", - сообщил через пресс-службу Александр Андрианов, первый вице-президент Glorax. - Для компании выход на биржу - это первый и важный шаг к публичности. В ближайшие годы компания будет активнее использовать данный инструмент финансирования роста - для этой цели мы зарегистрировали программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей".

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск в ноябре 2021 года. Тогда же, в ноябре 2021 года, компания получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом.

Кроме того, в начале августа "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций "Глоракс" объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Glorax была создана в 2014 году и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Основное направление - жилищное строительство в сегментах комфорт- и бизнес-класса.

Glorax входит в Glorax Group, которую создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и гендиректор ООО Александр Адрианов (5%).