Набиуллина отметила усугубление проблем с экспортом из-за санкций

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России фиксирует ухудшение внешних условий для российской экономики по сравнению с ситуацией месячной давности, физические объемы экспорта товаров из России остаются ниже как прошлогодних, так и наблюдавшихся в 2021 году, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Физические объемы импорта, заметно выросшие во второй половине прошлого года, остаются относительно устойчивыми. При этом сложности с продажей экспортных товаров сохраняются, физические объемы остаются ниже уровня как 2021 года, так и прошлого года", - сказала она.

По словам Набиуллиной, с момента предыдущего заседания совета директоров банка, состоявшегося в феврале, в целом внешние условия ухудшились - в частности, "начали действовать новые ограничения для нашей внешней торговли". "Но, с другой стороны, продолжается расшивка узких мест в транспортной инфраструктуре, появляются новые маршруты доставки экспортных и импортных товаров", - добавила глава ЦБ.

Позитивным внешним фактором как для российской, так и мировой экономики станет снятие ковидных ограничений Китаем, считает Набиуллина.

"Снятие противоэпидемических ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для российской экономики это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта-импорта. Дополнительный импульс может получить туристическая отрасль", - отметила она.