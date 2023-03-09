Электромобильный стартап Arrival сообщил о $1 млрд чистого убытка за 2022 год

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Основанный в Великобритании бывшим замглавы Минсвязи РФ Денисом Свердловым электромобильный стартап Arrival, реструктуризирующий бизнес на фоне комплекса проблем, в 2022 году получил $1 млрд чистого убытка, следует из сообщения компании.

По предварительным данным неаудированной отчетности, убыток Arrival за IV квартал прошлого года вырос почти до $600 млн с $67 млн в том же периоде 2021 года. Показатель включает неденежные расходы на обесценение и списания в размере более $400 млн. За весь 2022 год убыток компании, по ее предварительным оценкам, составит примерно $1 млрд по сравнению с убытком в размере $1,3 млн в 2021 г., в который включались единовременные неденежные расходы в $1,2 млрд, связанные со слиянием Arrival и CIIG.

Скорректированный отрицательный показатель EBITDA в IV квартале составит до $172 млн по сравнению с $85 млн в том же периоде 2021 г. Его увеличение компания связывает с ростом расходов на выплату зарплат и расчеты с подрядчиками примерно на $70 млн, а также с увеличением трат на компоненты примерно на $25 млн. Ожидаемый скорректированный отрицательный показатель EBITDA за 2022 год - около $380 млн против $203 млн в 2021 г.

Остаток денежных средств на счетах компании в IV квартале сократился на $126 млн и к концу года составил $205 млн. Деньги направлялись на оборотный капитал ($104 млн), погашение процентов по кредитам и арендным обязательствам ($11 млн), расходы на капвложения и прочие операционные расходы.

Свердлов (в прошлом - глава оператора Yota, а в 2012-2013 гг. - заместитель министра связи РФ) создал Arrival в 2015 г. Стартап привлек средства международных инвесторов и запланировал развернуть массовый выпуск электротранспорта для крупных городов, предложив в качестве альтернативы конвейерному автопроизводству концепцию сборки на так называемых "микрофабриках".

В марте 2021 г. Arrival вышел на биржу Nasdaq через слияние со SPAC. Капитализация компании сразу после IPO оценивалась в $13,6 млрд, а Свердлов, контролирующий 75% Arrival через Kinetik Sarl, весной прошлого года ворвался в топ-20 российского списка Forbes. Журнал оценивал его состояние на апрель 2021 г. в $10,6 млрд.

Однако череда последующих событий, включая корректировку амбициозных производственных планов компании, отказ от европейского рынка и увольнение части сотрудников, привела к тому, что стоимость акций Arrival к концу ноября 2022 г. обвалилась почти на 99% - с $22 при размещении до чуть более $0,3. Цена бумаг ниже $1 стала причиной того, что еще в начале ноября Arrival получил предупреждение о возможном делистинге с Nasdaq. Биржа дала стартапу полгода, в течение которых его акции должны подняться выше отметки в $1 и продержаться на ней минимум 10 дней подряд.

На фоне возникших проблем Arrival объявил о планах сосредоточить ресурсы на разработке фургонов US Van для рынка США. Компания надеется начать их выпуск в американском городе Шарлотт в 2024 г. "при условии привлечения дополнительного капитала". "Для достижения наших целей в США мы будем использовать средства в размере $330 млн и искать возможности привлечения дополнительных средств", - цитировала Свердлова пресс-служба Arrival в пресс-релизе к отчетности за III квартал 2022 г.

В начале ноября Arrival сообщил, что первая выручка у компании может появиться не раньше 2024 г., а не в 2023 г., как планировалось ранее. Компания отчиталась о десятикратном росте чистого убытка в III квартале (до $310,3 млн) и запасе денежных средств в размере $330 млн, отметив, что этот запас позволит финансировать бизнес в течение следующих 12 месяцев.

Свердлов в конце ноября 2022 г. ушел с должности гендиректора Arrival на пост главы совета директоров. Назначенный врио главы компании Питер Кунео уже к концу января передал должность CEO бывшему главе телеком-оператора "Скартел" (бренд Yota) Игорю Торгову, ранее работавшему со Свердловым в Yota.

"После детальной оценки Arrival и рынка электромобилей в течение последних двух месяцев руководство компании и совет директоров предприняли решительные действия для более эффективного использования текущих ресурсов и оптимизации бизнеса. Эти действия подтверждают наше стремление стать лидером в области инновационных продуктов и новых, более эффективных методов производства автомобилей, особенно на важном американском рынке коммерческих электрокаров", - цитировала Торгова пресс-служба Arrival в своем январском сообщении.

В том же сообщении стартап подтвердил намерение сократить до 800 человек - около половины штата - для оптимизации затрат. "Вкупе с другими мерами по сокращению затрат на недвижимость и сторонних расходов компания ожидает вдвое снизить текущие траты на ведение бизнеса, примерно до $30 млн в квартал", - говорилось в пресс-релизе.