Электромобильный стартап с российскими корнями Arrival решил сократить половину штата

Гендиректором компании назначен экс-глава Yota

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Электромобильный стартап Arrival, основанный в Великобритании бывшим замглавы Минсвязи РФ Денисом Свердловым, решил сократить половину штата в рамках реструктуризации бизнеса. Гендиректором компании назначен бывший глава телеком-оператора "Скартел" (бренд Yota) Игорь Торгов.

Как сообщила пресс-служба Arrival, совет директоров компании единогласно проголосовал за назначение Торгова гендиректором. С конца ноября стартап на правах врио возглавлял Питер Кунео, бывший глава совета. Он передал кресло Свердлову, покинувшему должность CEO.

Торгов работает в Arrival с февраля 2020 г. и за это время руководил различными подразделениями компании. До прихода в стартап Торгов работал на руководящих должностях в АТОЛе, Bitfury, Columbus IT и Microsoft. Кроме того, Торгова и Свердлова связывает работа в телеком-операторе "Скартел". Свердлов возглавлял компанию в 2006-2012 гг. и после ухода на работу в Минсвязи передал пост Торгову (был CEO в 2012-2014 гг.)

В пресс-релизе Arrival сообщается, что для оптимизации операционных затрат компания решила сократить штат примерно наполовину, до 800 сотрудников. "Вкупе с другими мерами по сокращению затрат на недвижимость и сторонних расходов компания ожидает вдвое снизить текущие траты на ведение бизнеса, примерно до $30 млн в квартал", - уточняется в пресс-релизе.

На конец 2022 г. Arrival располагал запасом денежных средств в $205 млн. Компания отмечает, что для оценки перспектив бизнеса, путей оптимизации его процессов и привлечения ликвидности наняла консультанта в лице компании Teneo.

"После детальной оценки Arrival и рынка электромобилей в течение последних двух месяцев руководство компании и совет директоров предприняли решительные действия для более эффективного использования текущих ресурсов и оптимизации бизнеса. Эти действия подтверждают наше стремление стать лидером в области инновационных продуктов и новых, более эффективных методов производства автомобилей, особенно на важном американском рынке коммерческих электрокаров", - цитирует Торгова пресс-служба Arrival.

Arrival ранее объявил о планах переориентировать ресурсы на разработку фургонов US Van для рынка США. Компания надеется начать их выпуск в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина) в 2024 г. "при условии привлечения дополнительного капитала".

Свердлов (в прошлом - глава оператора Yota, а в 2012-2013 гг. - заместитель министра связи РФ) создал Arrival в 2015 г. Стартап привлек средства международных инвесторов и запланировал развернуть массовый выпуск электротранспорта для крупных городов, предложив в качестве альтернативы конвейерному автопроизводству концепцию сборки на так называемых микрофабриках.

В марте 2021 г. Arrival вышел на биржу Nasdaq через слияние со SPAC. Капитализация компании сразу после IPO оценивалась в $13,6 млрд, а Свердлов, контролирующий 75% Arrival через Kinetik Sarl, весной прошлого года ворвался в топ-20 российского списка Forbes. Журнал оценивал его состояние на апрель 2021 г. в $10,6 млрд.

Однако череда последующих событий, включая корректировку амбициозных производственных планов компании, отказ от европейского рынка и увольнение части сотрудников, привела к тому, что стоимость акций Arrival к концу ноября 2022 г. обвалилась почти на 99% - с $22 при размещении до чуть более $0,3. Цена бумаг ниже $1 стала причиной того, что еще в начале ноября Arrival получил предупреждение о возможном делистинге с Nasdaq. Биржа дала стартапу полгода, в течение которых его акции должны подняться выше отметки в $1 и продержаться на ней минимум 10 дней подряд.

В начале ноября Arrival сообщил, что первая выручка у компании может появиться не раньше 2024 г., а не в 2023 г., как планировалось ранее. Компания отчиталась о десятикратном росте чистого убытка в III квартале (до $310,3 млн) и запасе денежных средств в размере $330 млн, отметив, что этот запас позволит финансировать бизнес в течение следующих 12 месяцев.

"Для достижения наших целей в США мы будем использовать средства в размере $330 млн и искать возможности привлечения дополнительных средств", - цитировала Свердлова пресс-служба Arrival в пресс-релизе к квартальной отчетности.