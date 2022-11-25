Бывший замглавы Минсвязи оставил пост гендиректора британского Arrival

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Бывший замглавы российского Минсвязи Денис Свердлов покинул должность гендиректора основанного им в Великобритании электромобильного стартапа Arrival, который ранее получил предупреждение о делистинге с Nasdaq и сообщил о росте убытков.

Свердлов возглавил совет директоров Arrival, сообщила пресс-служба компании. Прежний глава совета директоров Питер Кунео назначен врио гендиректора.

"Я как никогда предан делу обеспечения успеха Arrival и буду продолжать действовать в интересах компании, акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников", - заверил Свердлов через пресс-службу.

Президент и руководитель стратегии Arrival Авинаш Ругобур 22 ноября покинул свой пост "по личным причинам", оставшись членом совета директоров. Комитет по стратегическому планированию после его ухода возглавил Рексфорд Тиббенс, также входящий в совет. Как отмечается в сообщении Arrival, Тиббенс "будет работать в тесном контакте с руководством и сосредоточится на достижении ключевых задач во всех подразделениях компании, включая привлечение средств".

Компанию Arrival Свердлов (в прошлом - глава оператора Yota, а в 2012-2013 годах - заместитель министра связи) создал в 2015 году. Стартап привлек средства международных инвесторов и запланировал развернуть массовый выпуск электротранспорта для крупных городов, предложив в качестве альтернативы конвейерному автопроизводству концепцию сборки на так называемых "микрофабриках".

В марте 2021 года Arrival вышел на биржу Nasdaq через слияние со SPAC. Капитализация компании сразу после IPO оценивалась в $13,6 млрд, а Свердлов, контролирующий 75% Arrival через Kinetik Sarl, весной 2021 года ворвался в топ-20 российского списка Forbes. Журнал оценивал его состояние в $10,6 млрд на апрель 2021 года.

Однако череда последующих событий, включая корректировку амбициозных производственных планов компании, отказ от европейского рынка и увольнение части сотрудников, привела к обвалу стоимости акций Arrival на 98,5% - с $22 при размещении до $0,33 по состоянию на конец торгового дня 23 ноября. Цена бумаг ниже $1 стала причиной того, что еще в начале ноября Arrival получил предупреждение о возможном делистинге с Nasdaq. Биржа дала стартапу полгода, в течение которых его акции должны подняться выше отметки в $1 и продержаться на ней минимум 10 дней подряд.

В начале ноября Arrival сообщил, что первая выручка у компании может появиться не раньше 2024 года, а не в 2023 году, как планировалось ранее. Компания отчиталась о десятикратном росте чистого убытка в III квартале (до $310,3 млн) и запасе денежных средств в размере $330 млн, отметив, что этот запас позволит финансировать бизнес в течение следующих 12 месяцев.

"Для достижения наших целей в США мы будем использовать средства в размере $330 млн и искать возможности привлечения дополнительных средств", - говорил Свердлов в начале ноября.