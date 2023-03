Фондовые индексы США резко упали вслед за котировками акций банков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали в четверг вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний в связи с сигналами, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.

Индекс KBW Bank, в расчет которого входят акции 24 американских банков, упал более чем на 7% - максимально с июня 2020 года. Лидером снижения стали бумаги SVB Financial Group, материнской компании Silicon Valley Bank, подешевевшие на 61%.

SVB Financial днем ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате был зафиксирован убыток в $1,8 млрд. Финкомпания также заявила о намерении разместить акции на $2,25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков.

Silicon Valley Bank, основную часть клиентов которого составляют стартапы, получавшие финансирование от венчурных инвесторов, быстро наращивал операции в период низких процентных ставок в США. Теперь, однако, банк испытывает серьезные трудности в связи со спадом венчурного финансирования, проблемами у его клиентов, а также потерями по инвестициям, сделанными им в период минимальных процентных ставок.

"Новости, касающиеся Silicon Valley Bank, - это именно то, чего все боялись", - отмечает аналитик DA Davidson Гэри Теннер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Вопрос в том, следует ли ждать, что это повторится с другими банками, говорит эксперт.

Акции Bank of America Corp. упали в цене на 6,2% по итогам торгов в четверг, Wells Fargo & Co. - также на 6,2%, JPMorgan Chase & Co. - на 5,4%.

"Все опасались, что повышение процентных ставок приведет к росту числа дефолтов в какой-то момент в 2023 году, и ситуация, которую мы видим сейчас, еще больше усиливает эти опасения", - отмечает Мэтт Мейли, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в Miller Tabak + Co.

Дополнительным негативом для финансового сектора стало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital подешевели более чем на 42% по итогам торгов в четверг.

Американский фондовый рынок поднимался в начале торгов в четверг вслед за публикацией данных министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс. человек. Показатель превысил отметку в 200 тыс. впервые за восемь недель. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 195 тыс.

Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки, отмечает Market Watch.

В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в стране за февраль. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.

Акции Uber Technologies подешевели на 5% по итогам торгов в четверг. Днем ранее Bloomberg сообщило, что компания рассматривает возможность продажи логистического подразделения Uber Freight.

Стоимость бумаг General Motors Co. упала на 4,9%. Автопроизводитель объявил о запуске программы добровольного увольнения для сотрудников, которая, как ожидается, будет стоить ему порядка $1,5 млрд.

Котировки акций Ford Motor Co. и Tesla Inc. снизились соответственно на 4,1% и 5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг упал на 543,54 пункта (1,66%) и составил 32254,86 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 73,69 пункта (1,85%) - до 3918,32 пункта.

Nasdaq Composite потерял 237,65 пункта (2,05%) и составил 11338,35 пункта.