Американская структура PDVSA достигла рекордных финансовых показателей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американская нефтеперерабатывающая компания Citgo Petroleum Corp. (актив госкорпорации Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA) по итогам 2022 года получила $2,814 млрд чистой прибыли, сообщила PDVSA.

EBITDA компании составила $4,411 млрд.

В четвертом квартале 2022 года чистая прибыль компании составила $806 млн, а EBITDA составила $1,228 млрд.

Компания связывает рост финансовых показателей с хорошими операционными результатами: в 2022 году Citgo достигла среднесуточного показателя переработки - 748 тысяч б/с при номинальной загрузке мощностей 97%. В четвертом квартале среднесуточный показатель переработки достиг 797 тысяч баррелей (номинальная загрузка мощностей - 104%). Также отмечается, что количество дней простоя в 2022 году было рекордно низким - суммарно 3,27 для трех НПЗ компании (среднее значение за последние пять лет - 6,4 дня).

Компания продолжила экспансию на рынки Южной Америки, продавая сырье крупным потребителям из Бразилии, Колумбии, Перу и Чили. Таким образом, экспорт вырос с 134 тысяч б/с до 182 тысяч б/с (прирост на 35%). При этом показатели реализации на внутреннем рынке тоже увеличились - на 10%, до 410 тысяч б/с.

"2022 год стал лучшим финансовым годом в истории Citgo, и у нее все шансы воспользоваться преимуществами благоприятной рыночной конъюнктуры", - подытожила PDVSA.

Citgo Petroleum Corporation (Citgo, штаб-квартира в Хьюстоне) является ключевым зарубежным активом PDVSA и имеет мощности по переработке 749 тысяч баррелей нефти в сутки.

В 2021 году суд штата Делавэр одобрил продажу акций контрольного пакета акций PDV Holdings (подразделение PDVSA, единственным активом которой является Citgo) с целью привлечения средств для выплаты компенсации в размере $970 млн канадской золотодобывающей компании Crystallex за экспроприацию ее активов Венесуэлой. В октябре 2022 года этот же суд утвердил график продажи бумаг и привлечение инвестбанка Evercore Group для организации сделок. Власти Венесуэлы назвали незаконным это решение и сообщили, что намерены задействовать международные институты и механизмы для защиты своих активов.