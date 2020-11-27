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Шесть руководителей Citgo приговорены к тюремным срокам в Венесуэле

Шесть руководителей Citgo приговорены к тюремным срокам в Венесуэле
Фото: Reuters

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Венесуэлы приговорил к тюремным срокам шестерых представителей высшего руководства компании Citgo Petroleum Corp., дочерней структуры венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, сообщает Associated Press.

Обвиняемые были признаны судьей виновными в коррупции и приговорены к тюремному заключению на срок от 8 до 13 лет.

Томеу Ваделл, Густаво Карденас, Хорхе Толедо, Хосе Луис Замбрано и Алирио Замбрано получили 8 лет и 10 месяцев тюрьмы. К самому большому тюремному сроку был приговорен Хосе Перейра - он получил 13 лет лишения свободы.

Пятеро из осужденных имеют американское гражданство. Перейра - обладатель статуса постоянного жителя США.

По данным агентства, шестеро представителей высшего руководства компании Citgo были вызваны в Каракас на бюджетное совещание в ноябре 2017 года. Там они были арестованы по обвинению в коррупции.

Руководство Citgo обвиняется в том, что пыталось привлечь финансирование у инвестфирм Apollo Global Management и Frontier Management на невыгодных условиях, предлагая компанию в качестве залога.

Венесуэла Citgo PDVSA

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