"Ямалшельф" подал заявку на Восточно-Тасийский участок в "скорректированных границах"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Ямальская шельфовая компания" ("Ямалшельф" экс-министра энергетики Игоря Юсуфова) попросила у правительства предоставить ей по заявительному принципу в "скорректированных границах" лицензию на Восточно-Тасийский участок недр на Ямале.

Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на копию письма от 2 февраля, направленное гендиректором "Ямалшельфа" Амиром Галимовым вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует недропользование). По сведениям издания, Абрамченко 9 марта поручила Минприроды и Роснедрам рассмотреть обращение.

Восточно-Тасийский участок располагается в Обской губе и граничит с Тасийским участком, который входит в Тамбейский газовый кластер "Газпрома". Рядом расположены также лицензионные участки "НОВАТЭКа". На прошлой неделе правительство одобрило поправки к законодательству, которые разрешают свободный экспорт СПГ с участков, расположенных севернее 67-й параллели, Восточно-Тасийский относится к таким.

"В февральском письме главы "Ямалшельфа" указывается, что в начале июня 2021 года компания направила в Роснедра заявку на получение лицензии на Восточно-Тасийский участок, которая в итоге прошла согласования с профильными министерствами. Однако заявка не получила одобрения правительства. Амир Галимов поясняет, что "к заявке были приложены координаты угловых точек участка в системе координат СК-42, не затрагивающие действующие особо охраняемые природные территории". Закон запрещает вести разведку на ООПТ, контроль за этим возложен на Минприроды. Однако при переводе в новую систему координат ГСК-2011 оказалось, что одна из точек заходит на ООПТ, отмечается в письме", - говорится в материале.

В результате "Ямалшельфу" пришлось готовить повторную заявку с уточнением границ участка, чтобы те не накладывались на ООПТ. Компания отправила новую заявку в прошедшее зимнее "окно". В письме "Ямалшельф" сообщает, что компания уточнила границы участка, отступив от ООПТ более чем на 2 км, а площадь участка сократилась менее чем на 8%, что не повлияет на его геологические перспективы. Тем не менее "Ямалшельфу" придется пройти новый круг согласований своей заявки на Восточно-Тасийский участок.

В Минприроды изданию сообщили, что новую заявку компании Роснедра отправили в заинтересованные органы федеральной власти, после получения всех согласований проект решения будет отправлен в Минприроды для внесения в правительство. С похожей ситуацией по наличию ООПТ уже сталкивался "ЛУКОЙЛ", пытающийся получить лицензию на участок "Надежда" на Балтике. Правительство не приняло заявку компании, в итоге "ЛУКОЙЛ" повторно отправил ее зимой.