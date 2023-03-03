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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Участки недр федзначения во внутренних водах будут выставляться на аукционы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство изменило правила предоставления участков недр федерального значения на углеводороды во внутренних водах и территориальном море - теперь по таким участкам будут проводиться аукционы. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 2020 года компании могли получать такие участки по заявительному принципу, чем активно пользовались, в частности, "Газпром нефть" и "Ямалшельф". Новым постановлением из правил предоставления таких участков исключается формулировка - "без проведения аукционов".

Теперь Роснедра будут два раза в год - 1 декабря и 1 июня формировать предложения о дополнении перечня участков недр федзначения во внутренних водах и территориальном море для утверждения правительством. Актуализированный перечень публикуется на сайтах Минприроды и Роснедр. Прием заявок на право пользование участками осуществляется с 1 декабря текущего года по 31 января следующего года и с 1 июня по 31 июля текущего года. В случае, если по одному участку поступили 2 и более заявки, Роснедра будут проводить аукцион.

Роснедра Правительство Минприроды Газпром нефть Ямалшельф
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