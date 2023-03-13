Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник возобновил рост в рамках коррекции вслед за отскоком нефти (Brent превысила $83 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы на фоне банковского кризиса в США и заявлений регуляторов о готовности оказать поддержку сектору. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,8%, раллируют акции ПАО "Белуга групп" на дивидендных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2283,52 пункта (+0,3%), индекс РТС - 950,43 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар просел до 75,66 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+0,8%), OZON (+0,7%), акции "АЛРОСА" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,4%), UC Rusal (-0,3%), "Магнита" (-0,1%).

Акции ПАО "Белуга групп" выросли на 7%, до 3617 рублей.

Дивиденды компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам 2022 года могут составить 400 рублей на обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в понедельник. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 26 апреля.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2250-2300 пунктов. Ожидается повышенный спрос на бумаги золотодобытчиков на фоне отскока мировых цен на драгметаллы, по остальным бумагам вероятна консолидация в течение дня.

Наблюдательный совет МосБиржи в минувшую пятницу рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. на акцию - это 30% от чистой прибыли, хотя по дивидендной политике минимальным уровнем выступало 60%. Соответственно рынок ожидал выплат на уровне 9,6 руб. на акцию, тем более компания получила рекордную прибыль за 2022 год. По словам аналитиков, также стало известно, что действие текущей дивполитики приостанавливается в виду планов по изменению стратегии развитии биржи. Новая политика будет представлена инвестсообществу до конца третьего квартала. Аналитики Промсвязьбанка расценивают эти новости как негативные для акций компании.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник противоречивый: китайский рынок растет, но в Японии доминируют продавцы. Доллар слабеет на росте ожиданий, что проблемы в банковской системе США могут остановить цикл ужесточения монетарной политики ФРС. Нефть дорожает на сигналах о дефиците резервных мощностей добычи. Рубль укрепляется против доллара, но слабеет относительно евро и юаня, отмечает Кочетков.

В остальном, можно говорить о том, что ожидания паузы в цикле ужесточения монетарной политики ФРС может сыграть позитивную роль для внешних рынков и российских акций. Экономические заявления в Китае указывают на возможность новых стимулов, а это уже непосредственно касается и российского экспорта. Поэтому рынок акций РФ возвращается к росту с первой целью около 2300 пунктов по индексу МосБиржи, считает ведущий аналитик "Открытие Research".

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,1-1,8% во главе с Nasdaq на данных с рынка труда страны, а также из-за падения котировок акций банков, сообщает MarketWatch.

По итогам недели Dow Jones упал на 4,4%, что стало максимальным падением с июня прошлого года; индекс S&P 500 потерял 4,5%, Nasdaq - 4,7%.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале увеличилось на 311 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в феврале на 225 тыс., респонденты Trading Economics - на 205 тыс. Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Проблемы в банковской системе США

Котировки акций представителей финансовой отрасли снизились в пятницу после того, как финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.

Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank смогут получить доступ ко всем своим средствам начиная с понедельника, заявили финрегуляторы США в воскресенье. Они также подтвердили, что банковская система США в целом "остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте, в значительной степени благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса и обеспечили лучшие гарантии для банковской отрасли".

Silicon Valley Bank - шестнадцатый по величине банк США, основную часть клиентов которого составляли стартапы. Его банкротство стало крупнейшим после коллапса банка Washington Mutual Inc. во времена финансового кризиса 2008 года, пишут американские СМИ.

Тем временем, американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch. Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.

В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Средства будут предоставлены на льготных условиях - бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%), активно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 1,8%) благодаря новостям регуляторов о готовности поддержать банковскую сферу, в том числе через предоставление льготного финансирования.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут после падения на минувшей неделе, цена Brent находится почти на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на МосБирже в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,03 за баррель (+0,3% и +1,5% в пятницу), апрельская цена WTI - $76,91 за баррель (+0,3% и +1,3% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на минувшей неделе стали опасения более агрессивного курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что центробанку придется повысить ставки сильнее, чем предполагалось ранее, для борьбы с инфляцией.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 590, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок снизилось по итогам четвертой недели подряд, обновив минимум с июня прошлого года.