Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Porsche увеличил выручку на 13,6% в 2022 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG в понедельник обнародовал первую годовую отчетность после IPO, отразив в ней рост выручки и операционной прибыли.

Как говорится в пресс-релизе, операционная прибыль в минувшем году подскочила на 27,4%, до 6,77 млрд евро.

Выручка увеличилась на 13,6%, до 37,63 млрд евро. Опрошенные FactSet аналитики ожидали более значительного роста показателя, до 38,13 млрд евро.

Поставки автомобилей в прошлом году выросли на 2,6%, до 309,884 тыс.

Операционная рентабельность повысилась до 18% с 16% в 2021 году.

В 2023 году автопроизводитель ожидает рентабельность в размере 17-19% и выручку в диапазоне от 40 до 42 млрд евро. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает довести рентабельность до более 20%.

Руководство Porsche рекомендовало годовые дивиденды в размере 1 евро на обыкновенную акцию и 1,01 евро на привилегированную.

Акции Porsche дорожают на 2,1% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила почти на 23%, до 104 млрд евро.

Porsche
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспорт из РФ в 2022 году подскочил на 19,9%, импорт снизился на 11,7%

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });