Porsche увеличил выручку на 13,6% в 2022 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG в понедельник обнародовал первую годовую отчетность после IPO, отразив в ней рост выручки и операционной прибыли.

Как говорится в пресс-релизе, операционная прибыль в минувшем году подскочила на 27,4%, до 6,77 млрд евро.

Выручка увеличилась на 13,6%, до 37,63 млрд евро. Опрошенные FactSet аналитики ожидали более значительного роста показателя, до 38,13 млрд евро.

Поставки автомобилей в прошлом году выросли на 2,6%, до 309,884 тыс.

Операционная рентабельность повысилась до 18% с 16% в 2021 году.

В 2023 году автопроизводитель ожидает рентабельность в размере 17-19% и выручку в диапазоне от 40 до 42 млрд евро. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает довести рентабельность до более 20%.

Руководство Porsche рекомендовало годовые дивиденды в размере 1 евро на обыкновенную акцию и 1,01 евро на привилегированную.

Акции Porsche дорожают на 2,1% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила почти на 23%, до 104 млрд евро.