Эксперт заявил, что люксовые часы не будут сильно дешеветь

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок премиальных часов избежит обвала цен, полагает гендиректор швейцарской часовой компании Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамиас, чье мнение приводит CNBC.

По данным WatchCharts, в прошлом году стоимость люксовых часов на вторичном рынке снизилась на 8%, а некоторые топовые модели подешевели более чем на 20% по сравнению с пиковым уровнем. Эксперты опасались, что "пузырь" на часовом рынке лопнет, однако в последние два месяца цены начали стабилизироваться.

"Я не ожидаю сильного снижения цен, - заявил Беннамиас. - Людям по-прежнему хочется поощрять себя, и когда у них возникает такое желание, внимание обращают на самые уважаемые компании в часовой, ювелирной, модной и других индустриях".

Рынок часов премиум-класса выигрывает от масштабного структурного сдвига в сторону более молодых покупателей, отмечает топ-менеджер. Множество миллениалов и представителей поколения Z заинтересовались коллекционными экземплярами в период пандемии, а предложение не может угнаться за спросом.

"Часовые компании не меняли объемы, - пояснил Беннамиас. - А спрос стал сумасшедшим, потому что пришла молодежь с растущим интересом к часам. И некоторым из тех, у кого есть деньги, но кто до этого на часы даже не смотрел, показалось любопытным собрать часовую коллекцию".

Audemars Piguet выпустила 50 тыс. часов в прошлом году и, как ожидается, изготовит еще около 51 тыс. в этом. Компания продолжает наращивать производство в Швейцарии, но, по словам Беннамиаса, даже если бы хотела, не смогла бы удовлетворить спрос, который значительно превысит 80 тыс. экземпляров в год.