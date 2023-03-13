Рубль днем заметно укрепляется к доллару и евро, несмотря на активно дешевеющую нефть

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник днем, рубль заметно растет к бивалютной корзине, несмотря на сильное снижение цен на нефть.

Курс доллара составил 75,28 руб. в 15:00, что на 82,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,29 руб., подешевев на 71 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 77,19 копейки - до 77,53 рубля. Курс китайского юаня, напротив, поднялся на 0,8 копейки - до 10,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро с началом новой недели после затишья на прошлой пятидневке и падения значительную часть февраля. Участники рынка отыгрывают положительные данные по внешней торговле, предоставленные Федеральной таможенной службой (ФТС) после почти годового перерыва. "ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте", - говорится в сообщении ведомства.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2022 году выросло до рекордных $332,4 млрд со $197,3 млрд в 2021 году (рост на 68%), сообщила ФТС в понедельник.

Экспорт из РФ за 2022 год подскочил на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт в РФ, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд.

В целом внешнеторговый оборот вырос за 2022 год на 8,1% - до $850,5 млрд.

Как сообщалось, ФТС России в апреле 2022 года временно приостановила публикацию данных по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок и спекуляций.

"ФТС (сейчас - ИФ) не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение, считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера", - пояснял в апреле 2022 года причины приостановки публикации тогдашний руководитель ФТС Владимир Булавин.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 2,9 раза - до $12,9 млрд по сравнению с $37,7 млрд в январе-феврале 2022 года, тем временем сообщил в пятницу Банк России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале 2023 года сократилось в 2,8 раза - до $15,3 млрд по сравнению с $43,5 млрд за аналогичный период 2022 года, говорилось в материалах на сайте ЦБ РФ.

Значительное сокращение профицита баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, объяснил ЦБ.

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник на фоне падения спроса на рисковые активы из-за тревожных новостей из банковского сектора США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени подешевели на 3,2% - до $80,13 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 3,43% - до $74,05 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.

В пятницу стало известно, что американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский банк Signature Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Между тем внимание рынков постепенно переключается на мартовское заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе. Сейчас котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что трейдеры видят 85%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), тогда как на прошлой неделе консенсус-прогноз предусматривал подъем на 50 б.п.

Россия будет исходить из соответствующих решений главы государства при экспорте нефти в Индию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с Песковым в понедельник представители СМИ попросили его прокомментировать сообщения о том, что Индия готова соблюдать потолок цен на российскую нефть. У Пескова уточнили, может ли Россия на этом фоне пересмотреть формат своего торгового сотрудничества с Индией.

"У нас есть определенные принятые решения на этот счет. Решения, принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, ориентируемся мы в данном случае не на сообщения информагентств, а, прежде всего, на наши контакты с нашими контрагентами в Индии", - сказал Песков.

"Ключевое событие недели - пятничное решение ЦБ по ставке, где мы (как и консенсус) не ждем ее изменения с сохранением "ястребиной" риторики (как и в феврале). Макро-картинка смешанная: экономика выглядит неплохо, инфляционные ожидания повышены, бюджетные риски сохраняются, да и рубль (пока) слабеет. Но важная мера дисбалансов - фактическая инфляция - в феврале была ниже прогнозов, и мартовские недельные цифры говорят о сохранении комфортных уровней, пусть они частично и маскируются снижением цен в плодоовощах и ряде других волатильных компонент. (. . .) Поэтому для ОФЗ решение ЦБ вряд ли что-то изменит, тут по-прежнему важнее действия Минфина на аукционах и бюджетные тренды. Для рубля ставка также малозначима - тут важнее потоки, причем не только торговые, но и финансовые. ФТС, кстати, начнет давать основные цифры по внешней торговле, поэтому следить за этой частью "уравнения" будет проще. По-прежнему ждем небольшого роста рубля ближе к концу марта и стабилизацию во 2К23", - полагает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Рубль умеренно слабел на прошлой неделе. В пятницу ЦБ РФ опубликовал оценку февральского профицита торгового баланса, подтвердившую его снижение в месячном выражении с январских $8,1 млрд до $7,2 млрд. Сокращение торгового профицита страны остается основной причиной более слабого рубля. Итоги пятничного заседания ЦБ РФ вряд ли окажут существенное влияние на рубль, и для курса пары "доллар-рубль" пока остается актуальным диапазон 74,5-76,5 руб.", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 7,62% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.