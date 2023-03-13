Экспорт из РФ в 2022 году подскочил на 19,9%, импорт снизился на 11,7%

Профицит торгового баланса РФ в прошлом году вырос на 68%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2022 году выросло до $332,4 млрд со $197,3 млрд в 2021 году (рост на 68%), сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в понедельник.

ФТС ранее объявила о частичном возобновлении публикации данных по внешней торговле, которая была приостановлена в апреле 2022 года.

Экспорт из РФ за 2022 год подскочил на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт в РФ, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд.

В целом внешнеторговый оборот вырос за 2022 год на 8,1% - до $850,5 млрд.

"ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте. Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года", - говорится в сообщении таможенной службы.

Как сообщалось, ФТС России в апреле 2022 года временно приостановила публикацию данных по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок и спекуляций.

"ФТС (сейчас - ИФ) не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение, считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера", - пояснял в апреле 2022 года причины приостановки публикации данных тогдашний руководитель ФТС Владимир Булавин.

ФТС ранее публиковала отдельно статистику по импорту из стран дальнего зарубежья (последние данные ФТС вышли в начале марта 2022 года по импорту в феврале), а также в целом внешнеторговую статистику по экспорту и импорту товаров, в том числе с разбивкой по странам (последняя статистика ФТС была опубликована в марте прошлого года с данными за январь 2022 года).

В понедельник ФТС опубликовала общую статистику по экспорту-импорту в целом за 2022 год с разбивкой по крупным товарным группам (без разбивок по конкретным товарным позициям и без разбивок по странам).