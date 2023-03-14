Первый зампред Сбера считает, что банковский рынок РФ далек от американских проблем

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с крахом крупных американских банков в России точно не повторится, проблем в банковском секторе РФ нет, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Те проблемы, которые случились у них, я думаю, что вот этого произойти в России точно не может", - сказал Ведяхин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В конце прошлой недели американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский банк Signature Bank.

Ведяхин отметил, что американский регулятор отказался предоставлять Silicon Valley Bank ликвидность, когда тот за ней обратился. В результате банк был вынужден продавать активы. "Этого им не хватило, к ним прибежало еще больше клиентов, кризис ликвидности, банк - банкрот", - сообщил он.

"У нас регулятор действует абсолютно по-другому, и в общем-то мы видим, что у нас проблем с банковской системой, слава Богу, нет", - подчеркнул банкир.

Первый зампред правления Сбербанка обратил внимание на то, что Silicon Valley Bank не проходил стресс-тесты "каким-то чудесным образом". "Для понимания, наш регулятор раз в год, в прошлом году мы, по-моему, проходили два раза все стресс-тесты. Все очень четко, выверено", - заявил он.

Проблемы Silicon Valley Bank, по его мнению, были связаны с тем, что он разместил свои средства под очень низкие ставки. "Когда регулятор резко поднял процент, то они получили убытки, и им капитала не хватило, чтобы закрыть эти убытки - с одной стороны. С другой стороны, проблемы в Силиконовой долине и стартапах, отток вкладов. Случилось то, что случилось. Будет дальше эффект домино", - отметил Ведяхин.