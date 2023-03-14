Кремль отметил, что санкции подстраховали РФ от банковского кризиса в США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кризис в банковской сфере США практически не повлияет на финансовую систему РФ, поскольку она в основном находится под санкциями Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас практически нет. Наша банковская система, конечно же, имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, введенными коллективным Западом", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, могут ли проблемы в банковской сфере США перекинуться на российскую банковскую систему.

"Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - отметил он.