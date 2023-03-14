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BuzzFeed завершила IV квартал с убытком на фоне снижения выручки на 8%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская новостная интернет-компания BuzzFeed Inc. завершила четвертый квартал с убытком на фоне снижения выручки на 8%.

Как говорится в сообщении компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $106,186 млн против чистой прибыли в $41,572 млн за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная EBITDA упала на 49% - до $17,555 млн с $34,209 млн.

Выручка уменьшилась до $134,623 млн по сравнению со $145,716 млн годом ранее. В том числе доходы от контента упали на 9%, от рекламы - на 27%.

Аналитики в среднем оценивали выручку компании на уровне $131,2 млн, согласно данным FactSet.

BuzzFeed в первом квартале планирует получить выручку в диапазоне $61-67 млн. Это также оказалось хуже ожиданий экспертов, которые составляли $83,6 млн.

Также компания сообщила о том, что основная часть ее денежных средств хранилась в обанкротившемся на прошлой неделе Silicon Valley Bank.

Котировки акций BuzzFeed на дополнительных торгах в понедельник рухнули на 10,2% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последний год снизилась на 72,4% (до $179,5 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq уменьшился на 13,6% за это время.

BuzzFeed
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