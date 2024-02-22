Котировки BuzzFeed взлетели на 80% на новостях о продаже активов и сокращении штата

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская новостная интернет-компания BuzzFeed Inc. достигла соглашения о продаже бизнеса Complex Networks за $108,6 млн и анонсировала сокращение штата на 16%, что привело к резкому подорожанию ее акций на 80%.

BuzzFeed сообщила, что продает цифровое издание Complex, специализирующееся на уличной моде, музыке и поп-культуре, компании NTWRK, которая занимается организацией онлайн-трансляций с возможностью покупок различной продукции.

BuzzFeed купила Complex примерно за $300 млн в 2021 году.

Также компания объявила о планах уволить 16% сотрудников, рассчитывая таким образом сэкономить около $23 млн в год. В апреле прошлого года было объявлено о сокращении штата на 15%.

Котировки акций BuzzFeed на дополнительных торгах в среду подскочили почти на 80%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца снизилась на 29,5%.