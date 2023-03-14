В Сбере заявили, что решить проблемы с расчетами поможет блокчейн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Решить проблемы с расчетами поможет технология блокчейн, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Именно технология блокчейн позволит решить этот вопрос (с проведением платежей - ИФ), потому что это распределенный реестр, там нет одной точки принятия решения, нет центра, нет рубильника, который можно выключить, у всех записывается все, есть специальные протоколы, которые позволяют конфиденциально это делать", - сообщил Ведяхин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он добавил, что Сбербанк сейчас занимается исследованием применения технологии блокчейн. "Уверены, что вместе с другими коллегами, с коллегами из ЦБ мы найдем это решение", - заявил Ведяхин.

По его словам, в 2023 году блокчейн станет еще актуальнее. "Платежные системы следующего поколения - это блокчейн", - сказал первый зампред.

Несколько лет эта технология совершенствовалась, и нужно было решить ряд вопросов. "Первое - это быстродействие. Пока то, что мы видели раньше, не позволяло обрабатывать большое количество транзакций. Теперь мы считаем, что эта проблема в целом решена. Второе - это конфиденциальность, потому что блокчейн подразумевает запись одновременно во всех реестрах. Условно говоря, если у нас происходит какая-то транзакция, а видят ее еще 10 млн человек, вряд ли вы захотите делать эту транзакцию. Теперь эта проблема в новых протоколах тоже решена", - отметил Ведяхин.

Ряд российских банков, в том числе и Сбербанк, в 2022 году подпали под американские и европейские санкции, они также были отключены от SWIFT.

Сбербанк приступил к созданию международной системы расчетов, альтернативной SWIFT, планирует закончить ее конфигурацию в течение года, заявил в июне 2022 года глава банка Герман Греф.