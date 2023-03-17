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Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию
Фото: Владимир Андреев/Ura.ru/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд рублей, что соответствует 25 рублей на акцию и доходности около 15% годовых, сообщил журналистам глава банка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета.

"Сегодня мы хотим отблагодарить наших акционеров за доверие и поддержку беспрецедентным решением - наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд рублей. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения", - заявил Греф.

Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. "Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли", - отметил глава Сбербанка.

Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 мая.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что банк может направить на выплату дивидендов за 2022 год больше заложенных в дивидендной политике 50% чистой прибыли по МСФО, в частности, всю заработанную в прошлом году прибыль в размере 270,5 млрд рублей.

Дивиденды за 2021 год Сбербанк не выплачивал. ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям до конца 2022 года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Высокие результаты Сбера за 2022 год стали возможны благодаря трем факторам: слаженным действиям правительства, ЦБ и команды Сбера в кризисный период, эффективности нашей бизнес-модели, которая строится на внедрении самых современных технологий, высочайшем уровне взаимного доверия с клиентами и поддержке от наших акционеров - весной 2022 года они проголосовали за наше предложение не распределять прибыль 2021 года, чтобы у Сбера был запас прочности для преодоления санкционных эффектов", - заявил Греф.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

США в апреле 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк
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