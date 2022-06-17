Сбербанк приступил к созданию альтернативной SWIFT международной системы расчетов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк приступил к созданию международной системы расчетов, альтернативной SWIFT, планирует закончить ее конфигурацию в течение года. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Что касается международных платежей, то мы сейчас в процессе строительства новой платежной инфраструктуры, альтернативы SWIFT. Я думаю, что мы в течение ближайшего года создадим достаточно эффективную систему, которая полностью компенсирует платежную систему SWIFT", - сказал он.

По словам главы Сбербанка, отключение от SWIFT никак не повлияло на работу банка, потому что к моменту отключения через систему SWIFT проходило не больше 5% всех операций.

Он напомнил, что для работы внутри РФ есть СПФС и внутренняя система Sberbank FinLine, к которой подключены практически все крупнейшие институты и клиенты.

Ранее, в рамках ПЭМФ о необходимости создания новой мировой системы расчетов с партнерами заявлял первый вице-спикер Александр Жуков. "Здесь нам нужно предлагать очень серьезные вопросы, связанные с созданием новой валютной системы. Может быть попробовать вернуться и создать некую валюту, как в свое время ECU (European Currency Unit - ИФ), она такая расчетная была или SDRs (Special Drawing Rights - ИФ), которая так и не стала расчетной валютой, потому что американцы всячески этому противодействовали и старались доллар сделать. Но без ответа на этот вопрос мы не сможем дальше двигаться", - заключил Жуков.

Как сообщалось, система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестала оказывать услуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ ). Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что от SWIFT с 12 марта 2022 года были отключены ВТБ, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация ВЭБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в свыше 200 странах.

SWIFT является частной ассоциацией со штаб-квартирой в Бельгии. Компания не раз заявляла, что не имеет полномочий принимать решения о тех или иных санкциях. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами, отмечала ассоциация. Вместе с тем, будучи зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, она обязана следовать нормам ЕС.

Евросоюз с 12 марта 2022 года запретил оказывать услуги передачи финансовых сообщений российским банкам, попавшим под санкции. SWIFT после этого подтвердила, что отключит эти кредитные организации от системы.