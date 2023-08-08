Оператор аэропортов Fraport увеличил полугодовую EBITDA на 18%, выручку - на 34%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Германский оператор аэропортов Fraport AG в первом полугодии 2023 года увеличил прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) на 17,9%, выручку - на 33,8%.

EBITDA компании выросла до 481,4 млн евро с 408,3 млн евро в январе-июне прошлого года. Чистая прибыль составила 85 млн евро по сравнению с чистым убытком в 53,1 млн евро годом ранее.

Выручка достигла 1,804 млрд евро по сравнению с 1,349 млрд евро.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне (Германия) в первом полугодии обслужил 26,87 млн пассажиров, что на 29% превысило показатель предыдущего года. При этом объем грузовых перевозок и почтовых отправлений уменьшился на 11% - до 899 107 тонн.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, было зафиксировано повышение перевозок на 19% - до 11,778 млн пассажиров.

Аэропорт имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) в январе-июне обслужил 535 954 пассажира (рост на 40%), воздушная гавань Лимы (Перу) - 9,667 млн человек (повышение на 17,9%), турецкой Антальи - 12,744 млн человек (увеличение на 25,7%).

Через бразильские воздушные гавани в городах Форталеза и Порту-Алегри было перевезено соответственно 2,802 млн человек (+4,3%) и 3,493 млн человек (+15,1%).

Fraport ожидает по итогам 2023 года EBITDA и чистую прибыль ближе к верхней границе объявленных ранее диапазонов - соответственно 1,04-1,2 млрд евро и 300-420 млн евро.

Капитализация Fraport с начала 2023 года выросла почти на 29% (до $4,26 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX поднялся на 14,2%.