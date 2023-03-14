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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Новым главой Honeywell станет операционный директор Вимал Капур

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров американской корпорации Honeywell International назначил Вимала Капура новым главным исполнительным директором компании.

Как говорится в пресс-релизе Honeywell, он вступит в должность 1 июня. Действующий CEO Дариус Адамчик продолжит занимать пост председателя совета директоров.

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Капур проработал в Honeywell 34 года, в прошлом июне он стал операционным директором компании. Ранее он возглавлял подразделение, занимающееся технологиями для управления зданиями.

Котировки акций Honeywell растут на 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года рыночная стоимость компании снизилась на 9,9%, до $129,2 млрд.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

Honeywell
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