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Honeywell в I квартале увеличила чистую прибыль на 24%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская корпорация Honeywell International увеличила чистую прибыль на 24% и улучшила прогноз финансовых показателей на весь год.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,408 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,134 млрд, или $1,64 на акцию, полученными за аналогичный период 2022 года.

Выручка повысилась на 5,8% - до $8,864 млрд против $8,376 млрд годом ранее. Органический рост продаж составил 8%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,93 на акцию при выручке в $8,5 млрд.

Органический рост продаж в аэрокосмическом подразделении в минувшем квартале составил 14%, в сегменте строительных технологий - 9%, в сегменте промышленных материалов и технологий - 15%. При этом в подразделении решений в области безопасности и производительности было зафиксировано снижение на 11%.

Компания теперь планирует по итогам 2023 года получить выручку в диапазоне $36,5-37,3 млрд против ранее ожидавшихся $36-37 млрд. Прогноз повышения скорректированной прибыли был улучшен до 3-6% с 0-5%.

За последние три месяца капитализация Honeywell сократилась на 8,8% (до $130,9 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 3%.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

Honeywell США
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