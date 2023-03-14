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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

ЦБ РФ спустя год возобновил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России возобновил после временной приостановки весной 2022 года публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами по методологии платежного баланса, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

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Последними перед приостановкой публикации 14 марта 2022 года были обнародованы данные за январь 2022 года. Теперь опубликованы данные за следующие 12 месяцев - с февраля 2022 года по январь 2023 года включительно.

Накануне Федеральная таможенная служба также возобновила публикацию данных о стоимостных объемах экспорта и импорта РФ.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2023 года составило $9,1 млрд, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из информации ЦБ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Январь 2023 М/М Г/Г
Экспорт 32,3 -40,1% -31,2%
Импорт 23,2 -24,3% -6,5%
Сальдо 9,1 -60,9% -58,8%
Оборот 55,5 -34,4% -22,7%

Банк России
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