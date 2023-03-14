ЦБ РФ спустя год возобновил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России возобновил после временной приостановки весной 2022 года публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами по методологии платежного баланса, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Последними перед приостановкой публикации 14 марта 2022 года были обнародованы данные за январь 2022 года. Теперь опубликованы данные за следующие 12 месяцев - с февраля 2022 года по январь 2023 года включительно.

Накануне Федеральная таможенная служба также возобновила публикацию данных о стоимостных объемах экспорта и импорта РФ.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2023 года составило $9,1 млрд, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из информации ЦБ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):