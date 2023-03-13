ФТС возобновила публикацию части таможенной статистики внешней торговли

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Часть данных таможенной статистики, закрытых в прошлом году на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против России, вновь появилась в открытом доступе.

"ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте", - говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года, отмечает ФТС.