Дума наделила кабмин РФ правом приостанавливать публикацию статистических данных

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который законодательно закрепляет право правительства РФ временно приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России.

Поправки (№285554-8) были внесены на прошлой неделе в закон об официальном статистическом учете, авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным.

Согласно действующему законодательству, официальная статистическая информация является общедоступной, она может предоставляться заинтересованным пользователям или распространятся публично. При этом есть исключение - это информация, доступ к которой ограничен федеральными законами, то есть ограничению может подлежать статистическая информация, которая защищена законом о банковской тайне, коммерческой тайне или относится к налоговой, врачебной или адвокатской тайне.

Внесенная и принятая Госдумой поправка наделяет правительство правом по своему усмотрению ограничивать доступ к статистике Росстата. "Решениями правительства РФ об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения", - говорится в принятом законе.

Федеральный план статистических работ опубликован на сайте Росстата. В него входят итоги Всероссийской переписи населения; итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП; произведенный ВВП в текущих и постоянных ценах; индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности; балансы продовольственных и товарных ресурсов; топливно-энергетические балансы; информация о потреблении основных продуктов питания и т.д.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В апреле 2022 года ФТС России заявила, что приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок и спекуляций. Банк России также временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами (по методологии платежного баланса). ЦДУ ТЭК в тот же период перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти.