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Meta уволит еще 10 тысяч сотрудников

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) планирует уволить еще 10 тысяч человек в рамках сокращения расходов. 7 марта об этих планах компании сообщал Bloomberg, теперь Meta это подтвердила.

Увольнения затронут специалистов по найму, а также менеджеров и технических специалистов, говорится в сообщении компании. Кроме того, Meta закроет около 5 тысяч открытых вакансий.

Руководство компании понизило прогноз расходов на 2023 год до $86-92 млрд с ранее ожидавшихся $89-95 млрд.

В ноябре 2022 года Meta уволила более 11 тысяч человек.

Акции Meta дорожают на 4,6% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании взлетела на 57%, до $469 млрд.

Meta США
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