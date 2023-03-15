Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

МЭА повысило прогноз добычи нефти в РФ в 2023 году до 10,35 млн б/с

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз добычи нефти в России в 2023 году в сторону увеличения, ожидает ее на уровне 10,35 млн б/с, следует из ежемесячного отчета агентства.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало данный показатель на уровне 10,04 млн б/с.

"Поставки российской нефти на удивление хорошо сохранились после начала конфликта с Украиной, поскольку были приняты меры для облегчения перенаправления экспорта нефти на новые рынки. Устойчивый экспорт заставляет нас пересмотреть объем добычи нефти в России на 300 тыс. б/с. в этом году", - сообщается в отчете.

Отмечается, что новый прогнозный показатель на 740 тыс. б/с ниже результата 2022 года.

По оценке агентства, добыча только нефти в России в феврале выросла на 130 тыс. б/с, до 9,91 млн б/с. При этом объем добычи с учетом конденсата и ШФЛУ увеличился до 11,37 млн б/с, что всего на 30 тыс. б/с ниже, чем до начала конфликта на Украине.

МЭА ожидает, что в марте добыча только нефти в РФ с учетом объявленного снижения на 500 тыс. б/с сократится до 9,4 млн б/с.

МЭА Международное энергетическое агентство нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Газпромбанк предупредил о проблемах с мобильным приложением из-за технических работ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

Brent подорожала до $78,52 за баррель после падения цен до минимумов с декабря

Brent подорожала до $78,52 за баррель после падения цен до минимумов с декабря

Экспортную пошлину на пшеницу из России снизили впервые с 25 января

Экспортную пошлину на пшеницу из России снизили впервые с 25 января

МИД РФ раскритиковал высказывания чиновников США и ЕС о продлении "зерновой сделки"

МИД РФ раскритиковал высказывания чиновников США и ЕС о продлении "зерновой сделки"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });