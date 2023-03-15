МЭА повысило прогноз добычи нефти в РФ в 2023 году до 10,35 млн б/с

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз добычи нефти в России в 2023 году в сторону увеличения, ожидает ее на уровне 10,35 млн б/с, следует из ежемесячного отчета агентства.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало данный показатель на уровне 10,04 млн б/с.

"Поставки российской нефти на удивление хорошо сохранились после начала конфликта с Украиной, поскольку были приняты меры для облегчения перенаправления экспорта нефти на новые рынки. Устойчивый экспорт заставляет нас пересмотреть объем добычи нефти в России на 300 тыс. б/с. в этом году", - сообщается в отчете.

Отмечается, что новый прогнозный показатель на 740 тыс. б/с ниже результата 2022 года.

По оценке агентства, добыча только нефти в России в феврале выросла на 130 тыс. б/с, до 9,91 млн б/с. При этом объем добычи с учетом конденсата и ШФЛУ увеличился до 11,37 млн б/с, что всего на 30 тыс. б/с ниже, чем до начала конфликта на Украине.

МЭА ожидает, что в марте добыча только нефти в РФ с учетом объявленного снижения на 500 тыс. б/с сократится до 9,4 млн б/с.