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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

МЭА сообщило о снижении экспорта нефтепродуктов из России в феврале на 16% к январю

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В феврале после вступления в силу эмбарго Евросоюза на нефтепродукты экспорт российской нефти и нефтепродуктов суммарно сократился на 500 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 млн баррелей в сутки , говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Продажа нефти снизилась на 200 тысяч б/с, до 4,9 млн б/с, что на 3,9% меньше, чем в январе, но выросла на 2% к февралю 2022 года. Экспорт нефтепродуктов просел сильнее - на 500 тысяч б/с к январю, до 2,6 млн б/с, или на 16%.

Поставки в ЕС сократились на 800 тысяч б/с до 600 тысяч б/с по сравнению с более чем 4 млн б/с в начале 2022 года. Отгрузки в Китай и Индию также снизились, в то время как грузы без пункта назначения выросли на 600 тысяч б/с до 800 тысяч б/с. При этом экспорт в Индию год к году увеличился на 1,6 млн б/с, в Китай - на 500 млн б/с. В феврале на долю России приходилось около 40% и 20% индийского и китайского импорта нефти, соответственно. Совокупно Китай и Индия в прошлом месяце занимали более 70% в российском экспорте сырья.

В феврале экспорт российских нефтепродуктов в ЕС и страны-союзники по G7 сократился почти на 2 млн б/с по сравнению с уровнем до конфликта на Украине. В то же время экспорт в Азию вырос почти на 300 тысяч б/с, поставки в Африку, Турцию и на Ближний Восток увеличились соответственно на 300 тысяч б/с, 240 тысяч б/с и 175 тысяч б/с.

Доходы России от нефтяного экспорта упали на $2,7 млрд по сравнению с январем, до $11,6 млрд, что на 42% меньше, чем год назад, отмечает МЭА.

МЭА Евросоюз Индия Китай
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