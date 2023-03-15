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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Минэнерго не ждет вывоза иностранного генерирующего оборудования из России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго не ожидает попыток вывести иностранное генерирующее оборудование из России из-за внешних ограничений, решение по его обслуживанию есть, сообщил в Госдуме глава ведомства Николай Шульгинов.

"Найдено решение (по обслуживанию оборудования - ИФ). Уже даже есть с GE договоренность", - сказал он, воздержавшись от более подробных комментариев.

В сентябре 2022 года правительство разрешило "Энел Россия" вывезти часть оборудования в Китай и Сингапур, "декларантом и грузоотправителем товаров" является "ДжиИ Рус" (подразделение американской General Electric). В энергокомпании "Интерфаксу" объясняли, что отмеченный в соответствующем документе "перечень относится к оборудованию ПГУ Среднеуральской ГРЭС в рамках ее плановой инспекции". Проводимый ремонт повысит срок службы и надежность оборудования, говорили в компании.

Как сообщал ранее глава "Системного оператора" Федор Опадчий, в настоящий момент на оптовом рынке электроэнергии и мощности работают 22 ГВт "иностранных" мощностей. По оценке оператора, даже в случае "стресс-сценария", предусматривающего остановку всего этого оборудования, Единая энергосистема располагает достаточным запасом прочности для удовлетворения потребностей в электроэнергии и мощности.

Опадчий отмечал, что "глобального технологического дефицита из-за санкционных ограничений не просматривается". В прошлом году 96% иностранного газового оборудования прошло техобслуживание.

Ранее Минпромторг сообщал, что до конца 2024 года в России должны заработать инновационные газовые турбины ГТЭ-65, ГТЭ-170 (проекты "Силовых машин") и ГТД-110М (ее производит ОДК).

Предполагалось, что первые российские газовые турбины большой мощности ГТЭ-170 "Силовых машин" получат Нижнекамская ТЭЦ "Татнефти" и Каширская ГРЭС "Интер РАО".

Минэнерго Николай Шульгинов GE Энел Россия Федор Опадчий Минпромторг
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