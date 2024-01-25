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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

"Силовые машины" прервали модернизацию Сургутской ГРЭС-1 по решению ОГК-2

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Исполнение проекта модернизации энергоблоков №2 и №12 Сургутской ГРЭС-1 приостановлено по решению ПАО "ОГК-2" (входит в группу "Газпром энергохолдинг", ГЭХ), стороны ведут переговоры об условиях расторжения договора, сообщило АО "Силовые машины", занимающееся изготовлением турбин для этого проекта.

В "Силовых машинах" сообщили, что в декабре 2023 года получили от "ОГК-2" уведомление о необходимости приостановки обязательств по договору поставки оборудования для энергоблоков №2 и №12 Сургутской ГРЭС-1.

"Заказчик указал, что необходимость досрочного прекращения действия договора не связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением "Силовыми машинами" своих обязательств, и попросил рассмотреть возможность применения оборудования в других проектах "Силовых машин". Тем самым расторжение договора является исключительно внутренним решением заказчика", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо гендиректора "Газпром энергохолдинга" Дениса Федорова министру энергетики РФ Николаю Шульгинову, ГЭХ предложил передать это оборудование ПАО "РусГидро" для проекта Нерюнгринской ГРЭС.

В "Силовых машинах" напомнили, что в декабре 2021 года компания заключила договоры на поставку паровых турбин в комплекте с генераторами для энергоблоков №2 и №12 Сургутской ГРЭС-1 со сроками поставки основного оборудования в I и II кварталах 2025 года. А в декабре 2022 года был заключен договор с ПАО "РусГидро" на поставку паровых турбин для энергоблоков IV и V Нерюнгринской ГРЭС со сроками доставки оборудования в 1 квартале 2026 года.

По обоим проектам "Силовые машины" приступили к исполнению. Срыв сроков исполнения проектов не прогнозируется. Производство оборудования для Нерюнгринской ГРЭС реализуется в договорные сроки, отмечается в сообщении "Силмашин".

Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 году. По ее условиям в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

ГЭХ Газпром энергохолдинг Нерюнгри ОГК-2 Силовые машины Денис Федоров
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