Правительство разрешило "Энел Россия" вывезти часть оборудования в Китай и Сингапур

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило ПАО "Энел Россия" вывезти часть оборудования в Китай и Сингапур, сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно перечню оборудования, представленному в документе, речь идет о деталях, используемых в газотурбинных установках.

Вывезти его можно до конца этого года. При этом "декларантом и грузоотправителем товаров" является "ДжиИ Рус" (подразделение американской General Electric), говорится в постановлении.

Как сообщалось, еще в 2021 году "Энел Россия" договорилась о продаже оборудования Среднеуральской ГРЭС и начала получать за него платежи. "Был достигнут существенный прогресс в рамках продажи "силового острова" - подписан основной договор, начались как отгрузка оборудования, так и платежи за него", - говорилось в ее отчете. Куда именно его отправляют, в документе не раскрывалось. В отчетности "Энел Россия" по МСФО за первое полугодие этого года сообщалось, что на дату ее выпуска (четверг, 29 сентября) компания получила аванс от покупателя за оборудование "силового острова": он оплатил более 45% оборудования.

Оборудование было закуплено в 2011 году для расширения Среднеуральской ГРЭС. Предметом поставки по договору был тот же силовой блок, который был изначально заказан по договору, заключенному ранее и впоследствии расторгнутому, между производителями и "Энелко", компанией, зарегистрированной в Греции под управлением Enel Investment.

В Enel говорили, что решение о приостановке проекта по Среднеуральской ГРЭС было принято в связи с изменением рыночных условий и существенным ухудшением российского сценария развития бизнеса, который более не обеспечивал необходимой рентабельности планируемых инвестиций.

При этом ряд акционеров российской компании посчитал, что поставка такого оборудования была сделкой с заинтересованностью контролирующего акционера. Структуры фонда Prosperity Capital подали исковое заявление к Enel Investment, а также действующим и бывшим топ-менеджерам итальянской компании на 117,8 млн евро и 389,4 млн рублей в связи с этим вопросом.

Согласно тексту заявления, приобретенное оборудование на момент истории с иском хранилось на складе, не использовалось и приносило убытки от его обесценения. "В 2015-2016 годах "Энел Россия" сообщала о списании более 60% стоимости оборудования как накопленного обесценения внеоборотных активов по приостановленному проекту. В 2016 году "Энел Россия" предпринимала безуспешные попытки продать оборудование третьему лицу", - отмечалось в обращении акционеров. Согласно отчету российской компании, оборудование хранится на складе в Ленинградской области, "где проводятся регулярные проверки с целью контроля его состояния".

В июле 2019 года суд отказал структурам Prosperity в иске.