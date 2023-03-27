Сборы российских страховщиков по ДМС увеличились на 6,9% в 2022г
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские страховщики увеличили сбор премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2022 году на 6,9% по сравнению с 2021 годом - до 213,7 млрд рублей, по статистике Банка России. Выплаты по ДМС по итогам 2022 года составили 156,1 млрд рублей, увеличившись на 9,7%.
Уровень выплат в ДМС сложился в размере 73%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 71,1%.
В структуре премий по ДМС наибольшая доля (77,5%, или 165,7 млрд рублей) пришлась на договоры ДМС, заключенные работодателем в пользу своих работников, годом ранее показатель был несколько ниже - 74,6%. Еще 20% в совокупных сборах по ДМС (или 42,7 млрд рублей) пришлось на договоры страхования граждан, годом ранее - 22,5%. Около 2,5% (или 5,4 млрд рублей) пришлось на ДМС граждан, выезжающих за рубеж, годом ранее - 2,9%.
В 2022 году страховщики заключили 13 млн договоров, что на 3,1% больше, чем в 2021 году. Средняя стоимость страхового полиса ДМС составила 16,4 тысячи рублей, увеличившись на 3,6%.
Страховщикам было заявлено 55,1 млн страховых случаев (рост на 53,9%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 52,9 млн страховых случаев (рост на 3%). Количество отказов в страховой выплате достигло 17,9 тысячи, превысив показатель предыдущего года на 45,6%.
Средняя выплата по урегулированным страховым случаям, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 3,2 тысячи рублей, что на 7,5% больше, чем в 2021 году.
В 2022 году на долю десятки лидеров по сбору премий по ДМС пришлось 87,10%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 86%.
В составе этой группы 7 компаний продемонстрировали положительную динамику, 3 компании - отрицательную. Самыми высокими темпами объем премий по ДМС увеличился у ООО СК "Сбербанк страхование" - в 2,8 раза, до 3,9 млрд рублей. Самое существенное снижение премий отмечалось у ООО СК "Альянс Жизнь" (сокращение премий на 17%).
Состав топ-10 незначительно изменился. Так, в нее по итогам прошлого года вошло ООО СК "Сбербанк страхование", переместившись с 15-го места на 9-е. Покинула состав десятки лидеров СК "Совкомбанк страхование", переместившись с 10-го на 11-е место.
По итогам 2022 года в секторе ДМС лидером по-прежнему остается АО "СОГАЗ". Доля этой компании в прошлом году, как и годом ранее, составила 35,6%. Объем собранных компанией премий по ДМС в 2022 году достиг 76,1 млрд руб., увеличившись на 7% к уровню 2021 года.
Компании - лидеры по сбору премий по ДМС по итогам 2022 года:
|№ п/п 2022
|№ п/п 2021
|Наименование организации
|Премии, 2022, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Выплаты, 2022, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Уровень выплат, 2022, %
|Уровень выплат, 2021, %
|ИТОГО по РФ:
|213 702
|100,0
|6,9
|156 051
|100,0
|9,7
|73,0
|71,1
|1
|1
|АО "СОГАЗ"
|76 144
|35,6
|7,0
|61 399
|39,3
|6,0
|80,6
|81,4
|2
|2
|САО "РЕСО-Гарантия"
|25 244
|11,8
|5,8
|20 905
|13,4
|14,4
|82,8
|76,6
|3
|3
|АО "АльфаСтрахование"
|25 052
|11,7
|23,7
|17 150
|11,0
|25,0
|68,5
|67,7
|4
|4
|СПАО "Ингосстрах"
|13 657
|6,4
|16,1
|9 298
|6,0
|26,7
|68,1
|62,4
|5
|5
|ПАО СК "Росгосстрах"
|10 551
|4,9
|-3,4
|7 712
|4,9
|-1,8
|73,1
|71,9
|6
|7
|САО "ВСК"
|10 475
|4,9
|7,6
|6 387
|4,1
|-4,7
|61,0
|68,9
|7
|8
|ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
|8 982
|4,2
|11,7
|6 295
|4,0
|31,7
|70,1
|59,4
|8
|6
|ООО СК "Альянс Жизнь"
|8 593
|4,0
|-17,0
|7 863
|5,0
|7,1
|91,5
|71,0
|9
|15
|ООО СК "Сбербанк страхование"
|3 897
|1,8
|178,3
|370
|0,2
|-6,5
|9,5
|28,3
|10
|9
|ООО "СК "Согласие"
|3 499
|1,6
|-3,9
|2 847
|1,8
|4,7
|81,4
|74,7
|ИТОГО по 10-ке
|186 094
|87,1
|8,7
|140 226
|89,9
|10,4
|75,4
|74,2