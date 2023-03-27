Сборы российских страховщиков по ДМС увеличились на 6,9% в 2022г

Уровень выплат в ДМС сложился в размере 73%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 71,1%.

В структуре премий по ДМС наибольшая доля (77,5%, или 165,7 млрд рублей) пришлась на договоры ДМС, заключенные работодателем в пользу своих работников, годом ранее показатель был несколько ниже - 74,6%. Еще 20% в совокупных сборах по ДМС (или 42,7 млрд рублей) пришлось на договоры страхования граждан, годом ранее - 22,5%. Около 2,5% (или 5,4 млрд рублей) пришлось на ДМС граждан, выезжающих за рубеж, годом ранее - 2,9%.

В 2022 году страховщики заключили 13 млн договоров, что на 3,1% больше, чем в 2021 году. Средняя стоимость страхового полиса ДМС составила 16,4 тысячи рублей, увеличившись на 3,6%.

Страховщикам было заявлено 55,1 млн страховых случаев (рост на 53,9%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 52,9 млн страховых случаев (рост на 3%). Количество отказов в страховой выплате достигло 17,9 тысячи, превысив показатель предыдущего года на 45,6%.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 3,2 тысячи рублей, что на 7,5% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году на долю десятки лидеров по сбору премий по ДМС пришлось 87,10%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 86%.

В составе этой группы 7 компаний продемонстрировали положительную динамику, 3 компании - отрицательную. Самыми высокими темпами объем премий по ДМС увеличился у ООО СК "Сбербанк страхование" - в 2,8 раза, до 3,9 млрд рублей. Самое существенное снижение премий отмечалось у ООО СК "Альянс Жизнь" (сокращение премий на 17%).

Состав топ-10 незначительно изменился. Так, в нее по итогам прошлого года вошло ООО СК "Сбербанк страхование", переместившись с 15-го места на 9-е. Покинула состав десятки лидеров СК "Совкомбанк страхование", переместившись с 10-го на 11-е место.

По итогам 2022 года в секторе ДМС лидером по-прежнему остается АО "СОГАЗ". Доля этой компании в прошлом году, как и годом ранее, составила 35,6%. Объем собранных компанией премий по ДМС в 2022 году достиг 76,1 млрд руб., увеличившись на 7% к уровню 2021 года.

Компании - лидеры по сбору премий по ДМС по итогам 2022 года: