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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Сборы российских страховщиков по ДМС увеличились на 6,9% в 2022г

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские страховщики увеличили сбор премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2022 году на 6,9% по сравнению с 2021 годом - до 213,7 млрд рублей, по статистике Банка России. Выплаты по ДМС по итогам 2022 года составили 156,1 млрд рублей, увеличившись на 9,7%.

Уровень выплат в ДМС сложился в размере 73%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 71,1%.

В структуре премий по ДМС наибольшая доля (77,5%, или 165,7 млрд рублей) пришлась на договоры ДМС, заключенные работодателем в пользу своих работников, годом ранее показатель был несколько ниже - 74,6%. Еще 20% в совокупных сборах по ДМС (или 42,7 млрд рублей) пришлось на договоры страхования граждан, годом ранее - 22,5%. Около 2,5% (или 5,4 млрд рублей) пришлось на ДМС граждан, выезжающих за рубеж, годом ранее - 2,9%.

В 2022 году страховщики заключили 13 млн договоров, что на 3,1% больше, чем в 2021 году. Средняя стоимость страхового полиса ДМС составила 16,4 тысячи рублей, увеличившись на 3,6%.

Страховщикам было заявлено 55,1 млн страховых случаев (рост на 53,9%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 52,9 млн страховых случаев (рост на 3%). Количество отказов в страховой выплате достигло 17,9 тысячи, превысив показатель предыдущего года на 45,6%.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 3,2 тысячи рублей, что на 7,5% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году на долю десятки лидеров по сбору премий по ДМС пришлось 87,10%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 86%.

В составе этой группы 7 компаний продемонстрировали положительную динамику, 3 компании - отрицательную. Самыми высокими темпами объем премий по ДМС увеличился у ООО СК "Сбербанк страхование" - в 2,8 раза, до 3,9 млрд рублей. Самое существенное снижение премий отмечалось у ООО СК "Альянс Жизнь" (сокращение премий на 17%).

Состав топ-10 незначительно изменился. Так, в нее по итогам прошлого года вошло ООО СК "Сбербанк страхование", переместившись с 15-го места на 9-е. Покинула состав десятки лидеров СК "Совкомбанк страхование", переместившись с 10-го на 11-е место.

По итогам 2022 года в секторе ДМС лидером по-прежнему остается АО "СОГАЗ". Доля этой компании в прошлом году, как и годом ранее, составила 35,6%. Объем собранных компанией премий по ДМС в 2022 году достиг 76,1 млрд руб., увеличившись на 7% к уровню 2021 года.

Компании - лидеры по сбору премий по ДМС по итогам 2022 года:

№ п/п 2022 № п/п 2021 Наименование организации Премии, 2022, млн руб. Доля, % Темп прироста (снижения), % Выплаты, 2022, млн руб. Доля, % Темп прироста (снижения), % Уровень выплат, 2022, % Уровень выплат, 2021, %
ИТОГО по РФ: 213 702 100,0 6,9 156 051 100,0 9,7 73,0 71,1
1 1 АО "СОГАЗ" 76 144 35,6 7,0 61 399 39,3 6,0 80,6 81,4
2 2 САО "РЕСО-Гарантия" 25 244 11,8 5,8 20 905 13,4 14,4 82,8 76,6
3 3 АО "АльфаСтрахование" 25 052 11,7 23,7 17 150 11,0 25,0 68,5 67,7
4 4 СПАО "Ингосстрах" 13 657 6,4 16,1 9 298 6,0 26,7 68,1 62,4
5 5 ПАО СК "Росгосстрах" 10 551 4,9 -3,4 7 712 4,9 -1,8 73,1 71,9
6 7 САО "ВСК" 10 475 4,9 7,6 6 387 4,1 -4,7 61,0 68,9
7 8 ПАО "Группа Ренессанс Страхование" 8 982 4,2 11,7 6 295 4,0 31,7 70,1 59,4
8 6 ООО СК "Альянс Жизнь" 8 593 4,0 -17,0 7 863 5,0 7,1 91,5 71,0
9 15 ООО СК "Сбербанк страхование" 3 897 1,8 178,3 370 0,2 -6,5 9,5 28,3
10 9 ООО "СК "Согласие" 3 499 1,6 -3,9 2 847 1,8 4,7 81,4 74,7
ИТОГО по 10-ке 186 094 87,1 8,7 140 226 89,9 10,4 75,4 74,2

Банк России ДМС СОГАЗ Росгосстрах РЕСО-Гарантия
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