Банк России отметил спад прибыли до налогообложения у страховщиков в 2022 году на 17,3%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прибыль российских страховщиков до налогообложения в 2022 году сократилась на 17,3% - до 202,6 млрд рублей, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за прошедший год, подготовленном Банком России.

Как отмечает регулятор, "это произошло из-за снижения прибыли от инвестиционной деятельности, в первую очередь за счет операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой".

К потерям от операций с финансовыми инструментами привели возросшая волатильность российского финансового рынка, а также снижение стоимости иностранных ценных бумаг, вложения в которые составляли основу портфеля программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), отмечает ЦБ.

Причиной убытков по валютным активам, говорится в обзоре, стала их отрицательная переоценка за счет укрепления рубля. "Снижение прибыли от инвестиционной деятельности произошло главным образом из-за ухудшения показателей страховщиков жизни, которые в то же время внесли основной вклад в улучшение результатов от страховых операций", - поясняет регулятор.

Банк России отмечает, что рост страхового рынка в 2022 году замедлился. "В целом страховой рынок в прошлом году немного вырос в номинальном выражении, но снизился относительно ВВП", - следует из обзора.

Объем страховых премий увеличился в 2022 году на 0,5% - до 1,8 трлн рублей - по сравнению с 2021 годом и составил 1,2% ВВП (1,3% ВВП в 2021 году). В течение минувшего года динамика была разнонаправленной и во многом отражала изменения в экономической активности: объем собранных премий резко упал в II квартале, отмечает ЦБ.

Выплаты по договорам страхования в 2022 году выросли на 12,1% относительно 2021 года - до 893,2 млрд рублей. Такой рост был вызван инфляцией (например, в сегментах автострахования и ДМС) и увеличением количества страховых случаев в отдельных сегментах, объясняет регулятор. По данным ЦБ, выплаты поднялись во всех основных сегментах страхования.