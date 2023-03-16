Adobe получила рекордную выручку в I финквартале

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, зафиксировала рекордную выручку в первом квартале 2023 финансового года и повысила годовой прогноз прибыли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 3 марта, снизилась до $1,25 млрд с $1,27 млрд за сопоставимый период годом ранее. В расчете на акцию показатель вырос до $2,71 с $2,68 благодаря программе выкупа акций.

Скорректированная прибыль поднялась до $3,8 на акцию с $3,37 на бумагу.

Выручка выросла на 9% и достигла $4,66 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $3,68 на акцию, выручку - $4,62 млрд.

Во втором финквартале Adobe планирует получить скорректированную прибыль в районе $3,75-3,8 на акцию при выручке в $4,75-4,78 млрд.

Также компания улучшила прогноз на фингод в целом и теперь рассчитывает получить скорректированную прибыль в размере $15,30-15,60 на акцию против ожидавшихся ранее $15,15-15,45 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает прибыль в размере $15,29 на акцию.

Котировки акций Adobe на дополнительных торгах в среду выросли на 5,2% после опубликования отчетности. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на четверть, до $152,6 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 11,8% за этот период.