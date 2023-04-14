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Adobe заплатит $3 млн для урегулирования претензий о подкупе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc. согласилась выплатить $3 млн для урегулирования претензий о нарушении антикоррупционного законодательства США, говорится в заявлении министерства юстиции страны.

Согласно претензиям, один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения (ПО) совершал "неподобающие" платежи в адрес компаний, у которых были договорные или иные отношения с правительством, позволявшие влиять на федеральные закупки.

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Утверждалось, что в период с января 2011 года по декабрь 2020 года Adobe выплачивала компаниям процент от закупочной цены ПО.

Трое информаторов из числа бывших менеджеров компании получат $555 тыс. в рамках урегулирования претензий.

В Adobe отметили, что сотрудничали с властями с момента начала расследования в 2018 году. "Мы ценим наши отношения с американским правительством и американскими государственными заказчиками и рады, что эта ситуация позади", - цитирует MarketWatch заявление компании.

Акции разработчика на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 0,2%.

Adobe США
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