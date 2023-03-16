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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

VK выкупила около 66% от всего выпуска конвертируемых бондов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - VK выкупила около 66% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций на $400 млн со сроком погашения в 2025 году, говорится финансовом отчете интернет-компании за 2022 год.

"VK выкупила около 66% от всего выпуска конвертированных облигаций с номинальной стоимостью в ~$263 млн в рамках реструктуризации, проводимой до конца 2022 года", - говорится в материалах компании.

Указанная доля облигаций выкуплена в период с июля по 31 декабря 2022 года.

В ноябре VK сообщала, что выкупила около 55% всего выпуска облигаций.

В сентябре 2020 года VK объявила о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций на $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025 году. Компания работает над реструктуризацией выпуска с весны 2022 года.

VK
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