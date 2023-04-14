VK выплатила купоны по конвертируемым бондам держателям, чьи права учитываются депозитариями РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - VK выплатила купоны по конвертируемым облигациям инвесторам, права которых учитываются российскими депозитариями, сообщила компания.

Купонные выплаты были перечислены в Национальный расчетный депозитарий в рублях по курсу Банка России на дату выплаты для дальнейшего перевода депонентам НРД и российским депозитариям, перечень которых был определен на конец операционного дня 31 марта, говорится в сообщении. Средства были перечислены для выплаты купонов, подлежавших уплате 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года.

Интернет-компания в сентябре 2020 года разместила необеспеченные конвертируемые облигации на $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025 году. В отчете компании за прошлый год сообщалось, что она выкупила около 66% от общего объема выпуска этих бондов. С весны 2022 года VK работала над реструктуризацией выпуска на фоне наступления права требования досрочного погашения облигаций в марте 2022 года из-за приостановки торгов акциями компании на LSE.