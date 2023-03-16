Делистинг акций Qiwi с Nasdaq не повлияет на работу группы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Решение биржи Nasdaq провести делистинг американских депозитарных акций (ADS) Qiwi не повлияет на ее работу, сообщила групп.

"Финансовая стабильность Qiwi никак не зависит от листинга акций. Мы продолжим развивать наши сервисы и выпускать новые продукты, а вы сможете следить за нашими публичными финансовыми результатами", - говорится в сообщении в телеграм-канале Qiwi.

Компания напомнила, что торги на Nasdaq были приостановлены для большинства российских компаний уже с 28 февраля 2022 года, сделки на этой бирже уже были затруднены для инвесторов.

"Последняя новость о делистинге означает лишь то, что Nasdaq не планирует возобновление торгов. При этом сделки с акциями Qiwi на Nasdaq будут доступны в рамках внебиржевых операций: то есть зарубежные акции все равно можно будет продать и купить - только не через биржу, а, например, через брокера. Также эта новость не влияет на торги ценными бумагами Qiwi на "Московской бирже"", - заявила группа.

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. Предполагается, что акции Yandex N.V, Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже".

У Qiwi доля акций в свободном обращении составляет 71,5% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,2% акций и 71,2% голосов).