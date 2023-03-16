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Делистинг акций Qiwi с Nasdaq не повлияет на работу группы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Решение биржи Nasdaq провести делистинг американских депозитарных акций (ADS) Qiwi не повлияет на ее работу, сообщила групп.

В миреБиржа Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесомЧитать подробнее

"Финансовая стабильность Qiwi никак не зависит от листинга акций. Мы продолжим развивать наши сервисы и выпускать новые продукты, а вы сможете следить за нашими публичными финансовыми результатами", - говорится в сообщении в телеграм-канале Qiwi.

Компания напомнила, что торги на Nasdaq были приостановлены для большинства российских компаний уже с 28 февраля 2022 года, сделки на этой бирже уже были затруднены для инвесторов.

"Последняя новость о делистинге означает лишь то, что Nasdaq не планирует возобновление торгов. При этом сделки с акциями Qiwi на Nasdaq будут доступны в рамках внебиржевых операций: то есть зарубежные акции все равно можно будет продать и купить - только не через биржу, а, например, через брокера. Также эта новость не влияет на торги ценными бумагами Qiwi на "Московской бирже"", - заявила группа.

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. Предполагается, что акции Yandex N.V, Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже".

У Qiwi доля акций в свободном обращении составляет 71,5% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,2% акций и 71,2% голосов).

Qiwi Nasdaq Мосбиржа Yandex США Ozon HeadHunter Сергей Солонин
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