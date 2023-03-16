"Норникель" запустит программу вознаграждения для сотрудников "Цифрового инвестора"

Участники программы будут получать токены, привязанные по стоимости к акциям "Норникеля"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" запустит программу вознаграждения для сотрудников "Цифрового инвестора", сообщила старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью "Норникеля" Лариса Зелькова в ходе ежегодной прямой линии с руководством компании.

В рамках этой программы каждый сотрудник со стажем от 1 года (на 1 января этого года) станет обладателем ЦФА, привязанных по стоимости к акциям "Норникеля" (minetoken). Деньги на этот токен предоставит компания. Чем больше стаж у сотрудника компании, тем больше токенов он получит.

Пакет акций для программы будет приобретен эмитентом ЦФА - компанией "Цифровые активы", учрежденной участниками финансового рынка, обладающими необходимой экспертизой и технологиями, пояснил "Норникель". "Норникель" является заказчиком программы и осуществляет контроль за ее реализацией.

Дополнительная эмиссия акций "Норникеля" или обратный выкуп не предполагаются, пояснили в "Норникеле".

Программа является пилотной, ее объем будет небольшим, поэтому "Норникель" не ожидает какого-либо влияния на рынок акций.

Через год владения, когда истечет lock up период, токен можно будет продать на платформе Atomyze или дополнительно приобрести цифровые активы из собственных средств.

По завершении пилотного года программы в зависимости от ее результатов и информации, полученной в виде обратной связи от сотрудников, будут рассматриваться перспективы дальнейшего развитии проекта, отмечает "Норникель". В планах - ее продолжение и развитие, в частности, обсуждается расширение опций для цифровых инвесторов - например, возможность самостоятельно приобретать, продавать ЦФА.

Токен станет частью социального пакета, которая выражает признание заслуг сотрудника и вклада в успех бизнеса за годы его работы в "Норникеле". Количество ЦФА, которое получит каждый из сотрудников, не зависит от того, какую должность занимает человек, пояснили в "Норникеле".