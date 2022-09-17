"Норникель" в 2023 году запустит 10-летнюю программу мотивации сотрудников

Как пояснил Владимир Потанин, в ходе этой программы физлица увеличат долю в ГМК до 25%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Норникель" с января 2023 года развернет 10-летнюю программу мотивации сотрудников компании, в ходе которой физические лица, включая работников, увеличат долю с текущих 10% до 25% уставного капитала, сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК ТВ.

"Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями "Норильского никеля" в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными", - пояснил он.

"Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость - когда "Норильский никель" был приватизирован (в 1994 году), то порядка 25% акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций "Норникеля" опять вернулись к людям, в том числе к работникам", - сказал Потанин.

Как он добавил, конкретные параметры и условия программы вырабатываются и будут анонсированы до конца года.