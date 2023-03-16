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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Пакет законопроектов о цифровом рубле принят Госдумой в I чтении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении в РФ цифрового рубля Центрального банка и создании платформы цифрового рубля.

Документ (№270838-8) и корреспондирующие поправки в Гражданский кодекс (№270852-8) были внесены в парламент в конце прошлого года группой депутатов и сенаторов.

За ЦБ закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по организации и обеспечению ее бесперебойного функционирования. Устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей и за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. Участниками платформы цифрового рубля будут являться операторы по переводу денежных средств (банки), а пользователями платформы - физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели, а также федеральные и региональные органы исполнительной власти.

ЭкономикаБанки смогут открывать клиентам кошельки на платформе цифрового рубля через разные каналыЧитать подробнее

Уточняется понятие "иностранная валюта": к ней будет относиться и национальная цифровая валюта, выпущенная иностранными центральными банками.

В законе "Об исполнительном производстве" устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете должника. Вносится ряд изменений в закон о банках и банковской деятельности, в том числе ограничения в отношении возможности совершения отдельных банковских операций с цифровыми рублями, прописываются положения о режиме банковской тайны в отношении операций с цифровыми рублями.

Поправки в Гражданский кодекс предусматривают, в частности, отнесение цифровых рублей к безналичным денежным средствам. Законопроект включает в Гражданский кодекс положения о цифровом счете (кошельке) и нормы, определяющие содержание нового вида договора, - договора цифрового счета (кошелька), порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.

В случае принятия основные нормы закона вступят в силу с 1 апреля 2023 г.

При этом ЦБ до 31 декабря 2023 г. сможет определить перечень субъектов, которые вправе осуществлять операции с цифровыми рублями на платформе цифрового рубля, а также правила проведения пилотирования платформы цифрового рубля.

Госдума
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