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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями в запланированные сроки, однако не сможет его начать без необходимой правовой основы, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ранее ЦБ заявлял о планах запустить пилот с 1 апреля 2023 года.

"Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база", - говорится в сообщении.

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"В настоящее время пакет законопроектов по цифровому рублю прошел первое чтение в Государственной думе. Мы надеемся на его дальнейшее принятие в кратчайшие сроки", - отметили в ЦБ.

Как сообщалось, в пилоте будет принимать участие ограниченное число клиентов 13 банков. Участники пилота протестируют открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы между гражданами, оплату покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем список этих операций будет расширен, отмечает ЦБ.

17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что принятие пакета законопроектов о цифровом рубле и тестирование национальной цифровой валюты идет по плану. "Что касается якобы ускоренного рассмотрения законопроекта о цифровом рубле, оно никакое не ускоренное, оно абсолютно плановое. Мы движемся по плану и с точки зрения тестирования и с точки зрения эксперимента, пилотов", - сказала она.

16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля, крайний срок принятия поправок ко второму чтению - 14 апреля.

ЦБ РФ цифровой рубль
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