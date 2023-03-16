Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Бизнес обсудил с президентом РФ различные схемы windfall tax

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Члены бюро РСПП на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным обсудили разные схемы реализации механизма windfall tax: бизнес заинтересован в справедливом и легко администрируемом варианте допналога на прибыль, сообщил глава союза Александр Шохин.

Минфин предлагает обложить налогом сумму, на которую прибыль компаний (кроме нефтегаза, угля и МСП) за 2021-2022 гг. превысила показатель 2018-2019 гг. Ориентировочная ставка - 5% от этой базы, в целом планируется собрать в бюджет около 300 млрд рублей.

ЭкономикаБизнес готов заплатить windfall tax раньше срока, но хочет дисконтЧитать подробнее

"Мы по-прежнему предлагали посмотреть и на альтернативные варианты этого единовременного взноса, или дополнительного налога на прибыль для компаний, у которых такая прибыль была, скажем, больше 1 млрд рублей предшествующие два года, и ввести это как, ну скажем, регулярный дифференцированный в зависимости от прибыли дополнительный налог на прибыль", - сказал Шохин журналистам, комментируя итоги встречи бизнеса с Путиным.

"Правительство, судя по всему, не хочет вводить этот новый повышенный налог, потому что это в некотором смысле противоречит логике моратория на повышение налоговой нагрузки. Правительству хотелось бы, конечно, чтобы это был какой-то уникальный платеж, который не ассоциировался бы с тем, что мы ввели в систему дополнительные налоговые платежи. Президент, на мой взгляд, на это дело посмотрел системно, предложил, действительно, сравнить еще раз различные варианты этого платежа", - сообщил Шохин.

Сама идея этого единовременного платежа бизнесом не отвергается, подчеркнул глава РСПП. "Предлагается лишь технология, как это лучше сделать, чтобы, условно, это было а) справедливо и б) легко администрируемо. Ну я думаю, что и Минфин, и правительство заинтересованы в этом, поэтому я думаю, где-то к апрелю мы будем эту формулу иметь", - сказал Шохин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что налоговая тематика обсуждалась, добавив, что встреча была "содержательная, предметная". "Целый ряд поручений дан правительству", - сказал он журналистам.

РСПП Александр Шохин Минфин Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

JPMorgan и ряд других крупных банков обсуждают шаги спасения First Republic Bank

Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ

Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

Пакет законопроектов о цифровом рубле принят Госдумой в I чтении

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ

Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ

Власти Петербурга допустили сокращение числа занятых в автопроме в 3-4 раза

Бизнес готов заплатить windfall tax раньше срока, но хочет дисконт

МИД КНР призвал США перестать давить на TikTok

Ожидания Минфина по windfall tax из допприбыли 2021-22 гг. остались неизменными

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });