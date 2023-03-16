Бизнес обсудил с президентом РФ различные схемы windfall tax

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Члены бюро РСПП на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным обсудили разные схемы реализации механизма windfall tax: бизнес заинтересован в справедливом и легко администрируемом варианте допналога на прибыль, сообщил глава союза Александр Шохин.

Минфин предлагает обложить налогом сумму, на которую прибыль компаний (кроме нефтегаза, угля и МСП) за 2021-2022 гг. превысила показатель 2018-2019 гг. Ориентировочная ставка - 5% от этой базы, в целом планируется собрать в бюджет около 300 млрд рублей.

"Мы по-прежнему предлагали посмотреть и на альтернативные варианты этого единовременного взноса, или дополнительного налога на прибыль для компаний, у которых такая прибыль была, скажем, больше 1 млрд рублей предшествующие два года, и ввести это как, ну скажем, регулярный дифференцированный в зависимости от прибыли дополнительный налог на прибыль", - сказал Шохин журналистам, комментируя итоги встречи бизнеса с Путиным.

"Правительство, судя по всему, не хочет вводить этот новый повышенный налог, потому что это в некотором смысле противоречит логике моратория на повышение налоговой нагрузки. Правительству хотелось бы, конечно, чтобы это был какой-то уникальный платеж, который не ассоциировался бы с тем, что мы ввели в систему дополнительные налоговые платежи. Президент, на мой взгляд, на это дело посмотрел системно, предложил, действительно, сравнить еще раз различные варианты этого платежа", - сообщил Шохин.

Сама идея этого единовременного платежа бизнесом не отвергается, подчеркнул глава РСПП. "Предлагается лишь технология, как это лучше сделать, чтобы, условно, это было а) справедливо и б) легко администрируемо. Ну я думаю, что и Минфин, и правительство заинтересованы в этом, поэтому я думаю, где-то к апрелю мы будем эту формулу иметь", - сказал Шохин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что налоговая тематика обсуждалась, добавив, что встреча была "содержательная, предметная". "Целый ряд поручений дан правительству", - сказал он журналистам.