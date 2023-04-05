Глава РСПП сообщил о продолжении дискуссии бизнеса с властями о параметрах windfall tax

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Параметры дополнительного взноса бизнеса в пользу федерального бюджета из средств, полученных в период благоприятной рыночной конъюнктуры (так называемый windfall tax), до сих пор не согласованы и остаются предметом обсуждения с правительством.

Об этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

"Вы знаете, в том числе и на съезде у нас была дискуссия с министром финансов по поводу введения новой системы таких платежей, которую поначалу правительство называло добровольными отчислениями бизнеса, windfall tax называемыми, то есть доходы, навеянными благоприятной мировой конъюнктурой. Мы до сих пор еще дискуссию с правительством ведем по этому вопросу", - сказал он.

Он напомнил, что бизнес ранее смог согласовать с государством, что windfall tax будет оформлен именно как налог (а не добровольный взнос, как предполагалось на начальном этапе обсуждения).

"Бизнес сумел убедить правительство в том, что добровольности здесь быть не может, и, если вводить какие-то новые обязательные платежи, то только через Налоговый кодекс, во-первых. И, во-вторых, очень важно, безусловно, учитывать в том числе и текущую конъюнктуру, текущую ситуацию", - сказал он.

Одним из предложений бизнеса еще на старте дискуссии, в декабре 2022 года, было введение дополнительного налога на прибыль (например, увеличение налога на 0,5 процентных пункта), однако власти этот вариант не поддержали, напомнил Шохин. "Если само правительство сомневается в том, что будет прибыль, может быть, значит ситуация не такая радужная", - предположил глава РСПП.

Текущая предполагаемая конструкция windfall tax выглядит следующим образом: он будет оформлен как разовый налоговый сбор в размере около 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем 2018-2019 годов. Точный процент будет высчитан с учетом ожидаемой Минфином суммы поступлений в бюджет - около 300 млрд рублей (такой объем взноса по состоянию на середину марта подтверждал глава финансового ведомства Антон Силуанов).

Юридически поправка, внесенная в Налоговый кодекс, вступит в силу с 2024 года, однако фактически Минфин ждет поступлений уже в 2023 году (назывался IV квартал), при этом по замыслу министерства авансовый платеж должен быть выгоден для бизнеса (о готовности предпринимателей платить вперед при наличии дисконта ранее говорил Шохин). Что касается пула плательщиков, то в него, как ожидается, попадут все компании, включая банки, с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы более 1 млрд рублей, за исключением нефтегазовых, угольных компаний и МСП.