Минфин прогнозирует ставку windfall tax порядка 5%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Плательщикам windfall tax придется перечислить в бюджет около 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над показателем 2018-2019 гг.

"Мы сейчас примерно прогнозируем ставку порядка 5%, будем рассматривать ее с тем, чтобы примерно уложиться в те параметры, которые мы определили по пополнению бюджета", - заявил журналистам в четверг глава Минфина Антон Силуанов.

Минфин ожидает поступления допсбора в бюджет в размере около 300 млрд рублей.

Юридически поправка, которой будет введен допсбор, вступит в силу с 2024 года, однако фактически Минфин ждет поступлений уже в 2023 году, для бизнеса опережающий платеж будет выгоден.

"Деньги ждем в текущем году. Мы будем проговаривать вопрос с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно определена", - сказал Силуанов.

"Именно так, мы заложим механизмы, которые стимулируют наших предпринимателей заплатить в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна", - заявил министр, комментируя слова главы РСПП Александра Шохина про опцию досрочного платежа с дисконтом.