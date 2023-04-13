Судам предложили узаконивать выплату дивидендов бенефициарам бизнеса в обход иностранных структур

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Выплата дивидендов и распределение прибыли напрямую в адрес российских владельцев отечественных компаний, в цепочке владения которыми есть иностранные холдинговые структуры, должны проводиться решением судов, считает Минэкономразвития.

Источник "Интерфакса", знакомый с предложениями министерства, сообщил, что именно такую правовую конструкцию министерство предложило включить в план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию. Этот план президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту разработать до 15 апреля.

Ранее Минэкономразвития выступило против идеи прямой выплаты дивидендов конечным бенефициарам бизнеса в обход подконтрольных им зарубежных холдинговых структур. Министерство опасалось, что это чревато юридическими рисками, так как право на дивиденды от организации в РФ принадлежит именно иностранным лицам, а не конечным российским бенефициарам. Кроме того, у последних могут быть иные планы на распределение финансовых потоков, которые поступают в подконтрольную им зарубежную структуру.

В качестве альтернативы Минэкономразвития в начале марта озвучивало идею создания судебного механизма выплаты дивидендов в российскую юрисдикцию. Она и нашла отражение в проекте плана, рассказал источник.

Министерство описывало свою задумку таким образом: любой акционер зарубежного холдинга сможет обратиться в российский суд, если его права нарушаются в иностранной юрисдикции. Суд по ускоренной процедуре сможет принять решение о выплате бенефициару дивидендов, минуя иностранный холдинг. Последний же в случае несогласия будет вправе оспорить такое решение.

Согласно проекту плана, этот законопроект должен быть подготовлен до конца октября 2023 года.

Минфин против

Однако у этой инициативы есть серьезный оппонент в лице Минфина. "Предоставление судебной возможности прямой выплаты дивидендов конечным контролирующим лицам, минуя промежуточную иностранную структуру, снизит стимул для поиска путей перевода таких структур в российскую юрисдикцию", - процитировал источник позицию Минфина. По мнению этого министерства, напротив, нужно вести речь об ограничении возможности выплаты дивидендов контролируемым иностранным компаниям из "недружественных" юрисдикций. Такие правила стоит оформить указом президента.

По аналогичной причине Минфин отвергает и другую идею Минэкономразвития: к 31 октября 2023 года разработать проект о расширении механизма восстановления корпоративного управления российскими компаниями, минуя контролируемые иностранные организации в "недружественных" юрисдикциях.

На необходимости корректив настаивал ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ссылаясь на то, что из-за санкций иностранные депозитарии и регистраторы отказались обслуживать корпоративные действия с участием российских компаний и контролирующих их лиц, после чего возникли проблемы с принятием корпоративных решений в ряде организаций.

Частично эта проблема решена указом президента от 17 января 2023 года № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ". Согласно этому указу, ряд крупных российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли получили возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.